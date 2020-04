Várja a hatósági karantén végét a békéscsabai klub vezetője

Több mint három hete, március 14-én rendezték meg Magyarországon az eddigi utolsó atlétikai versenyt, a junior és ifjúsági téli dobó bajnokságot. Azóta az atlétáknál leállt az élet, verseny nincs, edzések – főként otthoni körülmények között – vannak.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnál más években, így tavasszal már óriási a pezsgés a Tünde Utcai Atlétikai Centrumban, most a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt minden szinte teljesen kihalt.

Tóth Sándor, a klub ügyvezetője, vezetőedzője is kénytelen telefonon, interneten tartani a kapcsolatot tanítványaival, de egyébként sem mozdulhat ki a lakásából.

– Hatósági karanténban vagyok már több mint egy hete – mondta a szakember. – Más okból orvosi vizsgálatra kellett mennem, de mivel március elején még a tatai edzőtáborban voltunk, ahol több külföldi sportoló is tartózkodott, mintát vettek tőlem. Az első teszt negatívnak bizonyult, és szerencsére a néhány nappal később levett második minta is. Ennek ellenére hazaérve vállalnom kellett a hatósági karantént. Többször is ellenőriztek már, de természetesen betartom a szabályokat.

Tóth Sándor azonban a többi edzőkollégájához hasonlóan él a technikai eszközök által nyújtott lehetőséggel.

– Tizenöt-húsz éve ezt még nem lehetett volna így megoldani – jegyezte meg a mesteredző. – A tanítványokon látjuk, hogy milyen lelkiismeretesek, az egyéni edzéseket szépen elvégzik, a speciálisabb munkákkal meg egyébként is ráérünk még, azokat majd a járvány lecsengését követően együtt végezzük el.

Tóth Sándor példaként az ifjúsági korú fiatalt, Hrabovszki Balázst említette, aki hazavitte a gátakat és otthoni környezetben az udvaron gyakorol nap, mint nap.

– Talpon vagyunk, az edzők figyelnek a gyerekekre, akik rendszeresen bejelentkeznek, s beszámolnak az elvégzett edzésmunkáról. Aki teheti, szabadon is edzhet, persze csak egyedül, a csoportos tréningek nem megengedettek – tette hozzá a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club vezetőedzője, aki szót ejtett a klub tavaszról elhalasztott nagy versenyeiről is.

– Nem mondtunk le arról, hogy megrendezzük a Tavaszi Sportgálát – melynek keretében a felnőtt és az utánpótláskorú gyaloglók küzdenek meg évről-évre a magyar bajnoki címekért –, és a Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaratont. Bízunk benne, hogy a járvány után ősszel mindkét eseményre sort keríthetünk Békéscsabán.