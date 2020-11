Váratlan gyarmati vereség született itthon

Nem tudta áthidalni nélkülözött kulcsemberei hiányát a füzesgyarmati csapat, amely váratlan hazai vereséget szenvedett az NB III.-as labdarúgó-bajnokság Keleti csoportjának vasárnapi 17. fordulójában. A sárrétiek hazai fiaskója azért lehet különösen fájdalmas, mert a debreceni fiatalok tulajdonképpen egyetlen épkézláb kontrából vitték el a három pontot.

Füzesgyarmati SK–Debreceni VSC II. 0–1 (0–0)



NB III.-as-mérkőzés, Keleti csoport. Füzesgyarmat, 200 néző. V.: Valu T. Füzesgyarmat: Fildan – Sundas (Balogh G., 31.), Tóth O., Raducu, Szabó R., Márkus (Molnár Sz., 78.) – Shadi (Árvai, 72.), Ramos – Kis Sz. – Popescu, Cigan. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László. Debrecen: Nagy S. – Bene, Jankelic (Kozma, 90.), Gellén, Kovács R. – Balla (Talpalló, 59.), Szabó Á., Juhász (Tordai, 88.), Maruscsák – Kenderesi (Csáki, 88.), Sármány (Sárosi, 59.). Edző: Szatmári Csaba.

Kellemetlenül érintette a hazaiakat, hogy Lippai mellett az Áchim fivérek sem tudták vállalni a játékot és Vajda Roland sem volt még kész fizikálisan a játékra a sérülését követően. Változatos mezőnyjáték jellemezte az első félidőt, a kapukra azonban egyik oldalon sem jelentettek veszélyt a támadók. Említésre méltó eseményt jószerivel csak Sundas kényszerű cseréje jelentett, ami a hazaiak hadrendjében is változást hozott.

Szünet után sem állt be jelentős változás a játékban. A hazaiak domináltak, a debreceniek stabilan védekeztek, és próbáltak lecsapni egy-egy kontrából. A 67. percben így született meg a vezető góljuk is. Egy gyors ellenakció végén Talpalló Norbert a tizenhatos jobb oldali sarkánál fordult kapura, és a kifutó Fildan mellett a hosszú alsó sarokba lőtt, 0–1. Árvai Ádám pályára lépésével veszélyesebb lett a hazaiak támadójátéka. Akadtak helyzeteik, de nem volt szerencséjük. Ékes példája ennek, hogy a védőket lefutó Árvai már a kapus mellett is elhúzta a játékszert, de kissé kisodródva kapura küldött labdáját egy visszafutó védő a gólvonalról felszabadította.

A végjátékban is a kis Loki kapuja előterében pattogott a labda, de ahogy ilyenkor lenni szokott, a görcsös akarás nem társult eredménnyel. G.: Talpalló, a 67. percben. Jó: Tóth O., Ramos, Árvai, ill. Bene, Juhász, Kenderesi, Maruscsák.

Boros Tibor: – Tisztában voltam vele, hogy nagyon esetleges mérkőzés vár ránk, ami be is igazolódott. A látottak alapján bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de ehhez szerencséje a debreceni fiataloknak volt.

Szatmári Csaba: – Mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei. Mi hősiesen küzdöttünk a győzelemért, és talán meg is érdemeltük azt.

További eredmények: Tállya–Sajóbábony 1–3, Sényő–Cegléd 0–0, Mezőkövesd II.–Balassagyarmat 0–4, BVSC–Tiszakécske 3–1, Eger–Jászberény 1–3, Putnok–Kisvárda II. 0–0, Salgótarján–Tiszafüred 2–1, Gyöngyös–Diósgyőr II. 0–0. A Hatvan–Tiszaújváros mérkőzést elhalasztották.

A Közép csoport eredményei: Újpest II.–ESMTK 3–3, Monor–Hódmezővásárhely 2–3, SZVSE–Iváncsa 1–0, Dunaújváros–Bp. Honvéd II. 1–3, Dabas–Vác 2–0, Majos–Szekszárd 0–1, Kozármisleny–Taksony 3–1, Paks II.–Dabas-Gyón 2–1. Az FTC II.–Körösladány MSK mérkőzést december 2.-ára halasztották.