Váratlan gyarmati vereség született

Az NB III.-as Füzesgyarmati SK a Salgótarján BTC csapatával csapott össze szerdán.

Füzesgyarmati SK–Salgótarján BTC 1–2 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 180 néző. V.: Újhelyi T. Füzesgyarmat: Fildan – Vincze D. (Erdős-Balizs, 81.), Raducu, Lippai, Szabó R. – Achim Á. – Balogh G. (Márkus, 64.), Kis Sz. (Molnár Sz., 85.), Hussein, Vajda – Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László.

Salgótarján: Puporka – Bakos, Nemes, Illés E., Szeles – Hegedűs, Szabó T., Bata (Sárközi, 65.) – Novák, Tarlósi M. (Tarlósi P., 88.), Gazdag (Bocsi, 53.). Edző: Rubint Richárd.

Jóformán még be sem melegedtek a csapatok, amikor a 10. percben Hussein két cselt is megcsinált, és 16 m-ről pontos lövést küldött a bal alsó sarokba, 1–0. A folytatásban meddő mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, ám egyetlen kihagyása is végzetesnek bizonyult, miután a 33. percben Bata egyenlített, 1–1. Hiába váltott nagyobb sebességi fokozatba a sárréti alakulat, a tarjániak szervezett védekezésével szemben tanácstalannak bizonyultak.

Ez a képlet szünet után sem változott. Amennyiben helyzetekre mérik a mérkőzést, azt torony magasan nyerte volna a hazai gárda, de azok kihasználásával hadilábon állt. Nem így az ellenfél, amely egy kósza ellenakció végén büntetőt harcolt ki a 80. percben. Tarlósi Milán tizenegyesét Fildan bravúrral védte, de a kipattanóra nem figyeltek a védők, a támadó pedig már gond nélkül helyezett a kapuba, 1–2. A maradék időben már nem tudott váltani a Gyarmat, így a vendégek elvitték a három pontot. G.: Hussein, a 10., ill. Bata, a 33., Tarlósi M., a 80. percben.

Jó: Fildan, Hussein, ill. Puporka, Nemes, Illés, Szabó T., Tarlósi M.

További eredmények:

DVSC II.–Cegléd 3–1, Sajóbábony–Eger 0–1, Tiszaújváros–Kisvárda II. 0–0, Gyöngyös–Tiszafüred 3–4, Diósgyőr II.–Tiszakécske 1–1, Putnok–Sényő 2–4, Tállya–BVSC 1–1, Hatvan–Mezőkövesd II. 2–1, Jászberény–Balassagyarmat 4–0.