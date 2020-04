Van humorérzékük a focistáknak

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a megyei bajnoki mérkőzésekről rendszeresen beszámoló tudósítóink, hiszen percekkel a lefújás után nem mindig egyszerű szóra bírni az edzőket, akiktől ráadásul még higgadt, frappáns, a lényeget összefoglaló véleményt is szeretnének hallani. Jó néhány szakembernek azért van humorérzéke, s tudja ironikusan is látni csapata produkcióját, erre is bizonyíték az alábbi nyilatkozatcsokor, melyet főként a félbemaradt bajnoki szezon beszámolóiból válogattunk össze.

Amikor kicsi az öltöző:

„Megtettünk mindent, amit tudtunk, sajnos a feltételek nem voltak egyenlőek, gondolok itt a játékvezetésre, illetve arra, hogy a körösladányi öltözőben körülbelül nyolc játékos fér el kényelmesen, és gyúrópad sem állt rendelkezésre.” Ifj. Somogyi János, a Szarvasi FC trénere a 2019. október 26-án lejátszott 3–1-es hazai sikerrel végződő megye egyes Körösladány MSK–Szarvasi FC mérkőzés után. Van, hogy borzasztóan játszik a csapat, de így is ünnepelnek a mérkőzés után:

„Borzasztó játékkal, de hoztuk a mérkőzést. Csak az első győzelemnek örülhetünk. Ezt viszont most megünnepeljük!” Tasi Róbert (Nagyszénási SE) a Nagyszénás SE–Orosházi MTK-ULE 1913 (2–1) megye egyes mérkőzés után (2019. október 12.). Amikor még a tréner is megcsömörlik a focitól:

„Minden tiszteletem azoknak, akik ezt a mérkőzést végig tudták nézni.” Pozsár Gábor (Jamina SE) a Jamina SE–Nagyszénás SE (0–0) megye egyes mérkőzés után (2019. szeptember 14.). Bali István sarkadi edző szavai sem arról tanúskodnak, hogy az eget verte volna a színvonal:

„A labda »sírásától« volt hangos az apácai sporttelep.” A megye kettes Csanádapácai EFC–Sarkadi KLE (1–1) mérkőzést követően. (2019. október 26.). Amikor a meccs minden szereplője mérlegre kerül:

„A mérkőzés három fontos szereplője közül a vendégcsapat jól játszott, mi kevésbé, a harmadikról pedig vagy jót vagy semmit.” Nagy Ferenc (Bucsa SE) a megye kettes Bucsa SE–Magyarbánhegyesi FC (1–4) mérkőzést követően. (2019. október 26.). Két példa arra, amikor bónusz is jár a három pont mellé:

„Azt gondoltuk, hogy Gádoroson kolbászból van a kerítés, de már az elején észrevettük, hogy nincs. Győzelmünk értékét növeli az edzőnk által felajánlott egy tálca sör.” Benyovszki Róbert, a Mezőberényi LE játékosa a megye kettes Gádoros SE–Mezőberényi LE (1–3) találkozó után (2019. október 26.). „A bajnokik utáni sör már régen esett ilyen jól. Remélem, hogy a következő ilyen alkalomra nem kell sokat várni, és kedvemben járnak a srácok a folytatásban.” Zsiga Róbert, a Csorvási SK edzője a megye kettes Köröstarcsai KSK–Csorvási SK (0–4) meccs után. (2019. augusztus 31.). Reménytelen helyzetben:

„Rajtunk már csak a piócás ember segíthet!” A Keresztes István, Toncseff Zsolt kaszaperi edződuó kifaka­dása a megye kettes Lőkösháza KSK–Kaszaper FC (4–3) bajnoki után. (2019. október 20.). Amikor jogosan telhetetlen az edző:

„Amíg a kispadon számoltuk, huszonnégyszer vezettük a kapusra a labdát, s csak ötöt sikerült értékesíteni ­belőle.” Kocsis Zsolt, a Gyomaendrődi FC edzője a megye kettes Gyomaendrődi FC–Magyarbánhegyesi FC (5–2) mérkőzés után. (2019. október 12.). Amikor van mire fogni a vereséget:

„A mai mérkőzésen mutatott teljesítmény az előző napi aratóbál következménye.” ­Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője a megye kettes Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE (5–0) találkozó lefújása után. (2019. szeptember 21.). Ha az edző egy győzelem után is csalódott:

„Szurkolóink nélkül ezt a meccset nem nyerhettük volna meg. Fájó lehet ilyen gyenge csapattól kikapni.” Dohányos Zoltán, a Békéscsabai MÁV SE edzője a megye kettes Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE (0–1) találkozó után. (2019. szeptember 21.). Eleve esélytelenül:

„A mai napon a Trabant futott versenyt a Mercedesszel.” Boér Zsolt, a Nagyszénási SE korábbi edzője a megye egyes Körösladány MSK–Nagyszénás SE (9–0) ütközet befejezése után. (2019. május 11.). Amikor a komfortosságot hiányolták:

„Meleg víz hiányában csak a győzelemnek tudunk örülni, ami teljesen megér­demelt.” Hidvégi Imre, a Mezőmegyer SE edzője a megye kettes Bucsa SE–Mezőmegyer SE (1–4) mérkőzés után. (2019. április 13.). Amikor kifizetődőbb, ha nem nyilatkozik az edző:

„Inkább nem mondok semmit, mert többhetes el­tiltás lenne a vége”. Hid­végi ­Imre a Sarkadi Kinizsi LE–­Mezőmegyer SE (3–2) mérkőzés­ után. (2019. már­cius 16.)