Változtatásokat ígér a BRSE vezetése

A Békéscsabai Röplabda SE felnőtt csapatát működtető Békéscsabai Röplabda Sport Kft. értékelte a szezon eddigi részét, különös tekintettel az elmúlt hetek várakozáson aluli teljesítményére.

– A 2019/2020-as idényre szóló célkitűzéseinket stratégiai terveinkkel és a klub anyagi lehetőségeivel összhangban határoztuk meg – írják közleményükben. – Koncepciónk fókuszában a tehetséges magyar fiatalok álltak, akiknek játéklehetőséget biztosítva kívántunk eredményeket elérni a hazai és nemzetközi sorozatokban. Sikerült egy jó szellemű, munkára éhes keretet alkotni, mely együttes átlagéletkora nem érte el a 22 évet. Tudtuk, hogy a tapasztalatlanságból fakadóan lesznek hullámvölgyek és azt is, hogy a rengeteg idegenlégióssal teletűzdelt és megerősödött Extraligában minden egyes győzelemnek nagyon kell majd örülni.

– Jól sikerült a felkészülésünk, valamint a bajnokságot is nagyszerűen kezdtük, hiszen az első 5 mérkőzésből 5-öt megnyertünk, kivívva a szakma tiszteletét és a szimpatizánsaink megbecsülését. A közvélemény bajnokesélyesként emlegette a Békéscsabát. Azonban a novemberben elszenvedett első vereség után valami megtört, melyből nem sikerült kilábalni a csapatnak. Többször egyeztettünk a szakmai stábbal, illetve a játékosokkal is, akik elmondták, hogy remek munka zajlik a mindennapok során, hisznek a vezetőedzőben. A klubvezetés igyekezett minden segítséget megadni, hogy újra visszatérjünk a helyes útra. A Magyar Kupából való kiesés és a szombati bajnoki mérkőzés kudarca után húzni kell egy vonalat. Sajnos be kell látni, hogy a keret egy része nem bírja a nyomást és nem tud téthelyzetben teljesíteni, amely összetett problémára világít rá, amely túlmutat a BRSE keretein.

– Elengedhetetlenek a személyi változások, melyekről tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Csak és kizárólag annak van maradása, aki hajlandó és képes is mindent megtenni céljaink eléréséért, hisz a klubban és az összefogás erejében. A BRSE 9 éve kezdődő újkori történetét egyedülálló és emlékezetes sikerek övezték. Egy szinte megszűnésre ítélt egyesületből lett az elmúlt évtized legeredményesebb klubja, mely nemzetközi porondon is maradandót alkotott. Ezen sikerek, támogatóink, szimpatizánsaink és saját önbecsülésünk is arra sarkall minket, hogy mielőbb magunk mögött hagyjuk ezt a periódust!

– A klub számára kiemelten fontos a stabilitás. Büszkék vagyunk, hogy nincsenek tartozásaink, soha nem nyújtózkodtunk tovább, mint amíg a takarónk ér. A röplabda sportágban megsokszorozódtak a fizetések, sok esetben irreális igényei vannak játékosoknak, de akár az utánpótlásban dolgozó szakembereknek is, teljesen eltorzult a piac. Békéscsaba és a megye gazdasági potenciálja elmarad a tehetősebb régiókétól, minden egyes fillérért keményen meg kell dolgoznunk. Hittünk benne, hogy párját ritkító eredményeink és munkánk nyomán további támogatókat sikerül bevonni, de ez az áttörés még várat magára.

– Mi hosszú távon gondolkozunk, ennek megfelelően több olyan stratégiailag fontos projektünk van, amelyek rengeteg energiát követelnek a munkaszervezettől, azonban most elengedhetetlen, hogy közös erővel ismét a megfelelő pályára állítsuk a felnőtt csapatot.

– Nem titkoljuk, hogy jelenleg mély a gödör, de aki figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi sportéletet, azok tudják, hogy ez korántsem ritkaság. Ki ne emlékezne például, hogy a Vasas két évvel korábban megszenvedett az Extraligában maradásért, majd a rá következő évben bajnoki címet nyert.

Végezetül köszönjük a biztató szavakat, felemelő érzés tudni, hogy milyen sokaknak fontos a klub és mennyien szurkolnak nekünk. Mindez a játékosoknak, a stábnak és a klubvezetésnek is rengeteg erőt ad – olvasható a BRSE hétfőn délután kiadott közleményében.