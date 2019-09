Vállalható eredmény a Bajnokok Ligája-ezüstérmes ellen

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a Telekom Veszprém csapata ellen.

Orosházi FKSE-Linamar–Telekom Veszprém 25–31 (10–19)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Rontó, Szanyi. Orosháza: HERJECZKI – Pásztor M., MRSULJA 9, Zubai 2, Kancel, Ambrus, Németh L. 3 (2). Cs.: Busa (kapus), Lele 3, Szlavuljica 4, Kiss Axel 1, Bella 1, Nourelden, Molnár G. 2. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Veszprém: Sterbik – GASPER MARGUC 4, Jahja 1, Lékai 2, B. BLAGOTINSEK 4, MACKOVSEK 5, MANASZKOV 4. Cs.: Székely (kapus), Terzic, Mahé 2, Moraes 1, Borozan 1, STRLEK 6 (2), Hornyák B., Bodor 1, Szuharev. Vezetőedző: David Davis.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 0–3. 8. p.: 3–7. 12. p.: 4–9. 15. p.: 5–13. 23. p.: 7–17. 28. p.: 9–19. 33. p. 10–22. 44. p.: 18–24. 55. p.: 22–29.

Már jóval a mérkőzés előtt megtelt az orosházi sportcsarnok, remek hangulat fogadta rekordbajnok, tavalyi Bajnokok Ligája-ezüstérmes Veszprém gárdáját.

Az első percekben túlságosan is tisztelte rangos vendégét az Orosháza, a máskor biztosan értékesített ziccerek is kimaradtak. A bakonyiak könnyű gólokat lőttek, a szlovén óriást nem lehetett tartani, pedig sokszor hárman tépték-harapták. Szabadon fickándozhatott a jobb szélen honfitársa, Gasper Marguc, góljával a 8. percben már néggyel vezetett a bajnok. Hazai oldalon Lele váratlan átlövés góljai ragadtatta tapsra a nagyérdeműt. A 12. percben Ratko Djurkovics időkérésre szánta el magát. A veszprémiek természetesen nem álltak meg, és Mackovsek, illetve a minden labdát összeszedő Blagotinsek szakmányban lőtte a gólokat. Még nem telt el negyedóra, de már mindkét edző lecserélte a fél csapatát, de ez a mérkőzés a kísérletezésről, gyakorlásról szólt mindkét oldalon. A Veszprém a hétvégi Kiel elleni Bajnokok Ligája, az OFKSE az októberi FTC elleni bajnoki fellépésre készült. A látogatók rájuk nem jellemező módon olykor könnyelműsködésre ragadtatták magukat, de ez mit sem von le az ismét remek napot kifogó Herjeczki érdemeiből, aki jó húsz perc elteltével már a hetedik védésénél tartott. A 23. percben alakult ki először a 10 gólos különbség a két csapat között, Manaszkov már a sokadik indításgólt szerezte. Az orosházi edző többféle szerkezetben kipróbálta csapatát, a fiatalok pedig már az első félidőben bőséges játékpercet kaptak. A hazaiak legjobbja a szünetig egyértelműen Herjeczki Balázs volt, aki az utolsó két percben három ziccert fogott ki, így sikerült tíz alatt tartani a különbséget.

A 2. félidő elején a horvát Manuel Strlek megmutatta, hogy nemcsak hetesből képes gólt lőni, amikor már nemcsak a büntetőknél kapott szerepet, minden helyzetét kíméletlenül belőtte. A mérkőzés addigi legjobb sorozatát a 37. percben produkálták az orosháziak, amikor alig több mint egy perc leforgása alatt zsinórban háromszor is betaláltak Székely kapujába. Pedig ekkor már gyakorlatilag újra a veszprémi kezdő volt a pályán. Ez amúgy is egy jó periódus volt, hiszen bő tíz perc alatt hat gólt faragott hátrányából az OFKSE és már csak hat volt a két gárda között. Ha kevesebb hibaszázalékkal zárják a támadásokat, még tovább szűkíthetett volna az eredményen a házigazda. A félidő derekán az Orosháza és a Veszprém is visszavett a tempóból, sok volt a hiba mindkét oldalon. A közönség így is jól szórakozott, hiszen amellett, hogy Európa egyik legjobb csapatát láthatta Orosházán, a kedvencei miatt sem szégyenkezhetett, hiszen igyekezett partnere lenni ellenfelének. Igor Mrsulja góljainak köszönhetően nem engedte el ellenfelét a hazai csapat.

Az Orosháza lelkesedése és ereje a dudaszóig kitartott és egy abszolút vállalható eredményt ért el a klasszisokkal telitűzdelt vendége ellen.

Ratko Djurkovics: – Nekünk ez egy olyan mérkőzés volt, amikor a fiatalok is megmutathatták magukat, akik a későbbi mérkőzéseken segíthetnek minket. Elégedett vagyok, mert igazi csapatként játszottunk.

David Davis: – Mi mindig úgy lépünk pályára, hogy tiszteljük az ellenfelünket. Ma nem ezt tettük, nem mutattunk profi hozzáállást. Nem tudom, hogy mi a különbség a Veszprém és az Orosháza között.