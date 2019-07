Urbin Péter visszatér Balmazújvárosba

Távozik az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre csapatától a 34 éves Urbin Péter. A támadó a 2016–2017-es szezonban érkezett az Előréhez, ahol összesen 122 mérkőzésen szerepelt és 32 gólt szerzett.

A játékos a felkészülési időszak előtt szóban megállapodott a Békéscsaba vezetőségével, hogy még egy évre hosszabbít Békéscsabán, ám a családi körülmények és az élet úgy hozta, hogy családjával együtt visszaköltözik Debrecenbe, Péter pedig az NB II-es Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapatához szerződött.

– Az előző szezon után kaptam egy abszolút korrekt ajánlatot a Békéscsabától, hogy még egy évvel meghosszabbíthatom a szerződésemet, amit szóban el is fogadtam – mondta a távozó játékos a békéscsabai klub honlapján.

– A nyári szünet alatt azonban történt egy-két dolog, Balmazújvárosban teljesen új csapat alakult és mivel korábban nagyon szép éveket töltöttem ott – megkerestek, hogy csatlakozzak az együtteshez. Tekintettel arra, hogy egy hónap múlva kisbabánk születik és a család is Debrecenben él, valamint időközben edzői papírjaimat is elkezdtem intézni, ezért hosszas vívódás és gondolkodás után úgy döntöttünk, hogy most már szeretnénk végleg letelepedni itthon, Debrecenben és valódi családi életet élni, amire most adódott lehetőség. A nehéz döntés után szóltam a békéscsabai vezetőknek, hogy tekintsenek el a plusz egy évtől, hiszen szeretnék hazaköltözni. Nagyon örültem minden percnek, amit Békéscsabán tölthettem, mindig jó szívvel fogok visszagondolni erre a három évre. Büszke vagyok, hogy a lila-fehér mezt viselhettem és úgy érzem, mindent megtettem a klub, a csapat sikeréért a pályán és azon kívül is. Mindenképpen pozitívan értékelem a magam és a klub szempontjából is az elmúlt időszakot, hiszen jó eredményeket értünk el, és nekem is sikerült jó pár gólt szereznem.