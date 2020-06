Újra motivált Mokcsay Péter orosházi triatlonista

Öt fontosabb versenyt tervezett be erre az évre az orosházi Mokcsay Péter. A fiatal triatlonista először május elején, a duatlon mix országos bajnokságon állt volna rajthoz, de eddig a márciusi Balaton Szupermaratonon kívül nem versenyezhetett a kirobbanó koronavírus-járvány miatt.

A Balaton Szupermaraton után már költözött is a szegedi egyetemről haza, Orosházára.

– Még mit sem sejtve arról, hogy meddig is fog ez tartani, eldöntöttem, hogy ezt az időszakot a pihenésre fogom fordítani, a verseny miatt is, és az egyetem miatt is éreztem, szükségem van kikapcsolódásra és a családra – beszélt a márciusban történtekről a fiatal sportoló.

Később próbált visszarázódni az edzésekbe, de az uszodák bezártak, és márciusban egy térdsérülést is összeszedett. Mentálisan nehezen tudta elviselni, hogy a három számából kettő is kiesett, csupán kerékpárral tudott edzeni, de azt sem a megszokott intenzitással.

– Egy hónap után húzhattam újra futócipőt, és kocoghattam harminc-negyven percet. Kellemetlen érzés volt, hogy ilyen gyorsan, ilyen sokat vesztettem tempóból és állóképességből – jegyezte meg Mokcsay. – Az edzőmmel, Bartos Dáviddal azonban szépen, fokozatosan visszahoztam magamat. Most már heti három-négy futóedzést tudok végezni, a sérülésnek nyoma sincs, viszont a tempón és a pulzuson még dolgozni kell, hogy visszanyerjem a formám. A kerékpáron edzésről-edzésre javultam, heti három-négy tréning, a hétvégeken száz-száztíz kilométer körüli távok.

A bezártság végével több uszoda is kinyitott. Eleinte egyedül úszott, próbálta fokozatosan visszaszoktatni magát. Ebben a számban is nagy visszalépést jelentett a járványidőszak, viszont rosszabbra számított. Június 2-tól újra kezdődtek az edzések Szegeden, ott folytatta a munkát.

– Bízom benne, hogy a lehető leggyorsabban visszaszerzem a fizikális állapotom, és a nyáron fejlődni tudok a következő szezonra. Mentálisan erősen kezdem a nyári edzéseket, vannak céljaim a következő évre, és igyekszem a lehető, legtöbb munkát belefektetni az edzésekbe. A szegedi környezetben újra motiváltnak érzem magam.

Az idei szezon tehát afféle hosszú felkészülés lesz a következő esztendőre, így idén jelentősebb versenyen már nem áll rajthoz.

– Ha lesz hivatalos versenynaptár, egyeztetünk az edzőmmel, de komoly viadalt a jelenlegi teljesítményem miatt nem fogok beidőzíteni – beszélt a tervezett jövőről a fiatal triatlonista.