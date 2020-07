Újra a dobóvonalnál állnak a csabai versenyzők

A Swietelsky Békéscsabai Darts Sportegyesület versenyzői számára is véget ért a pandémiás helyzettel kapcsolatos korlátozások időszaka, amely több más sportággal ellentétben a dartsosok körében nem jelentett teljes elzártságot, hiszen ez a sportág otthoni körülmények között is űzhető, továbbá – ahogyan arról korábban is írtunk – online versenyprogramok tartották fent a teljes aktivitást, több csabai versenyző részvételével.

Egy ilyen, külön szponzor által szervezett meghívásos online versenysorozaton vett részt Papp Rajmund is, aki az erős mezőnyben összesítésben az előkelő 2. helyen zárt. Ezzel párhuzamosan – az egyesület székhelyéül szolgáló Csabagyöngye Kulturális Központ kapuinak újranyitásával – ismét elérhetővé váltak a fizikai jelenléttel járó helyi versenyprogramok is a maguk megszokott formájában. Emellett megkezdődtek a szokásosan heti rendszerességgel megtartott nyílt edzések is az egyesület háza táján. A helyi klubélet újraindítását az egyik egyesületi tagunk, Zsiros László által szervezett dartsos kerti parti alapozta meg, amelyen a bográcsok mellett természetesen előkerültek a dartstáblák és a nyilak is. Azt, hogy a sportág képviselői aktív gyakorlással vészelték át a pandémiás korlátozásokat, mi sem bizonyítja jobban, hogy igen magas színvonalon teljesítettek a versenyzők az újraindult viadalokon, és ez fokozottan igaz a békéscsabai egyesület tagjaira is. Az újraindult Magyar Darts Liga versenysorozat délkelet–magyarországi régiójának versenyein több dobogós helyezést értek el a csabai dárdások. A június eleji szegedi versenyen Szabó Dániel az első, Papp Rajmund a második helyet szerezte meg. Június közepén a szegedi viadalon Ancsin László a második helyen végzett. Július elején a Tisza-parti városban korosztályában Papp Rajmund győzött. Bő két hete a békéscsabai versenyen Papp Rajmund az első, Zsiros László a második, Uhrin Mátyás és Sztraczinszki Zoltán a harmadik helyet szerezte meg. A napokban rendezett tótkomlósi megmérettetésen Zsiros László a második lett. Komlódi Péter, a Swietelsky Békéscsabai Darts Sportegyesület alelnöke a kiváló versenyeredmények mellett kiemelte, hogy még az egyesület támogatottsága tekintetében sem múlt el nyomtalanul ez a passzív időszak, hiszen egyrészt a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt pályázat keretében sikerült az egyesület működését és a versenyeket finanszírozó támogatáshoz jutniuk, másrészt a Csabagyöngye Kulturális Központ egy újabb – a jelenlegi klubhelyiséggel szomszédos – termet biztosított az egyesület számára, amelynek birtokbavételi alternatíváin jelenleg is dolgoznak a klub vezetői. Az egyesület a támogatásokat nagyra értékeli, hiszen így sikerült még tovább javítani az eredményes működésük feltételein. Természetesen a régiós versenyek mellett országos viszonylatban is folytatódnak a programok, így Érden július 31-én Darts Open nyílt verseny, augusztus 1-én egyéni nemzeti bajnoki forduló lesz, majd másodikán a csapat Magyar Kupa-bajnokságot rendezik meg. Utóbbin a csabaiak a tervek szerint két csapattal is képviseltetik majd magukat, ennek egyik alapja, hogy a csabaiaknak mind az OB I.-ben, mind az OB II.-ben évek óta van résztvevő csapatuk. De nemcsak a hazai darts­élet indult újra, hanem a nemzetközi versenyek is, így a legrangosabb dartsszervezet által kiírt World Matchplay már a hazai tévécsatornák által is közvetített formában zajlik, igaz, szokatlan, de érthető módon, közönség jelenléte nélkül. A Békéscsabai Darts Sportegyesület folyamatosan várja a darts iránt érdeklődők jelentkezését – akár hobbi, akár versenyzési céllal –, a játéktudás, illetve a versenykörülmények kipróbálására is adott a lehetőség minden kedden 17.30-tól a Csabagyöngye Kulturális Központban.