Új játékosok érkeztek az orosházi csapatba

Új arcokkal kiegészülve kezdheti meg a téli felkészülést az Orosházi MTK-ULE 1913 megyei I. osztályú csapata.

A kék-fehérek Buza Barnabás irányításával január 14-én látnak munkához, de két termi foglalkozás erejéig már ezen a héten is összejöttek, gondolva a szombati, hazai rendezésű Oros Ablak-Békés Megyei Teremkupa selejtezőjére.

Ami az alapozó időszak tematikáját illeti, az első hét kivételével négy edzés és két tesztmérkőzés szerepel a programban, csupán a vasárnapokra kapnak pihenőt a játékosok.

Buza Barnabás vezetőedző úgy fogalmazott: mindenképpen szeretnének előbbre lépni a tabellán, és legalább a hatodik hely megszerzésére törekednek. A 2019/2020-as idény eddigi 14 mérkőzésén az OMTK 9 pontot szerzett, ezzel a tabella hetedik helyén áll. Hátránya 3 egység a szomszédvári riválissal szemben, ahonnan két játékos is érkezik az átigazolási időszakban.

A 24 éves Miszlai László és a 29 esztendős Vincze Alex a szénásiak kék-fehér mezét cseréli az orosháziakéra. Érkezésüktől a támadószekció erőteljes javulását remélik. Van azonban ennél égetőbb poszt is, mivel a kapusok közül Lévai Balázsra és Tóth Krisztiánra is hosszabb kihagyás vár boka-, illetve térdsérülés miatt. A pótlásukra reaktiválták a tapasztalt Szabó Péter Jánost (39), aki hosszabb kihagyás után áll edzésbe és húz kesztyűt. Fél év után visszatér Mezőhegyesről a védő Varga Péter (25), aki szükség esetén a Rákóczinak is be tud majd segíteni a célok realizálásához. Új arc lesz még a Heves megyéből Orosházára települő Pecznyik Lajos Gábor (31), akire szélső támadóként számítanak a második számú együttesben.

– Távozási szándékot senki nem jelzett, az újonnan hozzánk kerülő játékosokkal pedig tovább erősödünk. Nem tettünk még le arról, hogy a hátsó alakzatunk további stabilitása érdekében még egy belső védőt igazoljunk – mondta el a csapat átalakítása kapcsán Buza Barnabás.

Az orosháziak lekötött felkészülési mérkőzéseinek időrendje

Január 25., szombat, 12.00: Orosházi MTK-ULE 1913–Makó FC

Január 29., szerda, 18.00: Hódmezővásárhelyi FC–Orosházi MTK-ULE 1913

Február 1., szombat, 10.00: Orosházi MTK-ULE 1913–Tiszasziget SE (Algyő)

Február 1., szombat, 12.00: OMTK-Rákóczi–Szabadkígyósi SZSC

Február 5., szerda, 18.00: Algyői SK–Orosházi MTK-ULE 1913

Február 5., szerda, 18.00: OMTK-Rákóczi–Mezőhegyesi SE

Február 8., szombat, 10.00: Gyulai TFC–Orosházi MTK-ULE 1913

Február 5., szerda, 11.00: OMTK-Rákóczi–Nagyszénás SE

Február 15., szombat, 11.00: Orosházi MTK-ULE 1913–Nagyszénás SE

Február 16., vasárnap, 11.00: Orosházi MTK-ULE 1913–Szegedi VSE

Február 19., szerda, 18.00: OMTK-Rákóczi–Mezőhegyesi SE

Február 22., szombat, 10.00: Orosházi MTK-ULE 1913–Apátfalva SC