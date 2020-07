Új csapatot épít Ratko Djurkovics Orosházán

A szokásosánál lényegesebb hosszabb pihenő után kezdte meg csütörtökön a munkát az NB I.-es Orosházi FKSE-Linamar férfi kézilabda-csapata. A Magyar Kézilabda Szövetség a járvány miatt április 9-én befejezettnek nyilvánított minden pontvadászatot – így a férfi NB I.-et is – és innentől kezdve már nem volt szervezett edzés a zöld-sárgáknál. Három hónap után egy játékosállományában megújult gárda vágott neki a több mint nyolchetes felkészülési időszaknak.

Kézilabda A szerb Igor Mrsuljával és a román Resitához igazoló grúz Tejmuraz Ordzsokinidzével, a visszavonuló Zubai Szabolccsal és Herjeczki Balázzsal, az élvonaltól elköszönő Ambrus Józseffel és a Békésre távozó Árpási Patrikkal ősztől már nem találkozhatnak a pályán a szurkolók.

Új arc lesz a fehérorosz beálló, Alekszej Ushal, a bosnyák balátlövő, Aldin Sakic, az orosz jobbátlövő, Alekszej Peskov, visszatér a balszélre Lászlai Szabolcs és az utánpótlásból kerül fel a kapus, Varga Imre.

A csütörtök esti tréningről Peskov, Ushal és a török Yunus Özmusul még hiányzott, ők még az utazáshoz szükséges papírjaikat intézik. Peskov és Ushal várhatóan egy hét múlva, Özmusul július végén kapcsolódik be a munkába. A szlovák nemzeti válogatottal készülő Kancel Ottó azonban már Orosházán tartózkodik.

– Hosszú szünet után találkozott újra egymással a csapat – nyilatkozta lapunknak a két hete már Orosházán tartózkodó vezetőedző, Ratko Djurkovics. – Sokan távoztak és érkeztek, ezért új csapatot kell építeni, ám új célt is kijelöltünk, nem elsődlegesen a bennmaradás, hanem a feljebb lépés, egy stabil középcsapattá válás lebeg a szemünk előtt. A klub vezetői és jómagam is azon dolgoztunk, hogy kellőképpen megerősítsük az együttest, ami szerintem sikerült is. Alekszej Ushal egy rutinos, jó beálló, a falban mindkét irányba jól mozog. A szintén tapasztalt, volt orosz válogatott jobbátlövő, Alekszej Peskov, vagy a fiatal bosnyák jobbátlövő, Aldin Sakic, a balszélső Lászlai Szabolcs nagy segítségünkre lehet, és fontos, hogy maradt a kapus, Yunus Özmusul. Mára eldőlt, hogy a klub megegyezésre jutott Lele Ákossal, aki marad Orosházán. Van tíz nagyon jó kézilabdázónk, és rendelkezésünkre állnak a szintén nagyon jó fiataljaink, Majdán Márk, Kiss Axel, Molnár Gergő, Bella Csaba, vagy Varga Imre. Minden posztra van legalább két játékos, csak jobbátlövőben nincs, de erre is találunk megoldást.

A montenegrói tréner szerint nagy kérdés, hogy három hónap után ki, milyen fizikai állapotnak örvend majd.

– Az otthoni edzésmunka, amit a karantén idején a játékosok végeztek más, mint a kemény termi edzések. Nagyon figyelni fogok arra, hogy az első két hétben ne legyenek erős tréningek, fontos, hogy a terhelést fokozatosan kapja meg a csapat. Van idő, több, mint két hónap múlva rajtol a bajnokság. Nyolc edzőmérkőzést tervezünk, erős magyar és egy román csapattal – folytatta Ratko Djurkovics.

– Kicsit más lesz a játékunk, olyan, ami a nézőket is jól szórakoztatja – ígérte az OFKSE vezetőedzője.

Az orosházi együttes július 24-én játssza első tesztmeccsét, amikor is a Dabast látja vendégül.

A felkészülési mérkőzések menetrendje:

Július 24., péntek, 17.00: Orosházi FKSE-Linamar–Dabasi KC VSE

Július 31., péntek: Orosházi FKSE-Linamar–Ceglédi KKSE

Augusztus 5., szerda: Orosházi FKSE-Linamar–SBS-Eger

Augusztus 7-8., péntek-szombat: CSM Reșița (román)–Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 15., szombat, 17.00: MOL-Pick Szeged–Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 21., péntek: Budai Farkasok–Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 28., péntek, 17.00: Budakalász Kézilabda ZRT.–Orosházi FKSE-Linamar