Továbbra is marad Mucsi Zsolt

Uszodás közegben igencsak jól cseng Mucsi Zsolt neve. A Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub 32 éves játékosa immár 22 esztendeje pólózik a megyeszékhelyen, e mellett éppen tíz éve utánpótlásfronton eredményes edzőként is tevékenykedik. Ez utóbbitól most június végi szerződése lejártakor elköszön.

Mucsi Zsolt a több mint két évtized alatt végigjárta a szamárlétrát.

– Valóban, a legkisebb korosztálytól a felnőttig, minden korcsoportban bizonyíthattam – mondta a búcsúzó játékos. – Első edzőm Ricza Lajos volt, már tőle is sokat tanultam. De dolgoztam Szilágyi József, Behun Lajos, Kádár József, dr. Szilágyi Kristóf keze alatt is. Alig voltam 16 éves, amikor először Behun Lajos beállított a felnőttcsapatba. Kádár Józsi bácsi látta meg bennem a bekk szerepét, ő találta ki, hogy számomra ez egy jó poszt, és ő is tanított meg a védekező szerep legjobb fogásaira. Azért mindemellett szezononként nyolc-tíz gólra is tellett.

Mucsi Zsolt éppen tíz esztendeje, hogy edzőként is segíti a klubot.

– Éreztem hozzá kedvet, ezért megszereztem a papírokat is, és belevágtam. A legkisebbeknél, a tízéveseknél kezdtem. Egy remek kis csapat formálódott a kezem alatt, olyan fiatalokkal, mint Hajdu Attila, Zsilák László… Az utóbbi ma már OB I.-es játékos debreceni színekben. Remek felnőttgárdánk lehetne, ha azok a fiatalok itt maradtak volna, ám okos gyerekek lévén szinte mindenki továbbtanult más városokban. Ám büszkeséggel tölt el, hogy én is hozzájárulhattam a fejlődésükhöz.

Kérdés, hogy ezek után miért hagy fel az edzősködéssel.

– Kialakult egy gyönyörű párkapcsolatom, amit nehéz összeegyeztetni a munkámmal (egy állatgyógyszertári nagykereskedésben mint kereskedelmi munkatárs dolgozik – a szerző). A pólótól nem teljesen szakadok el, ugyanis a felnőttcsapat rendelkezésére állok a jövőben is, mint ­játékos.

Mucsi Zsolt arra nagyon büszke, hogy játékosként tevékeny részese lehetett annak az OB I. B-s békéscsabai csapatnak, amelynek majdnem sikerült feljutnia az első osztályba.

– Edzőként egyrészt arra vagyok büszke, hogy a 2013–14. évi vidékbajnokságban olyan helyezést értünk el, amellyel a rájátszásban, a Halassy Olivér Kupában olyan csapatok ellen folytathattuk a sorozatot, mint a Ferencváros és az Újpest. De legalább ekkora élményt jelentett számomra a 2004–2005-ös születésű csapatom bajnoki címe a nemzetközi vidékbajnokságban. Nincs kizárva, hogy egyszer visszatérek a medence partjára, mint edző – mondta végezetül a kiváló sportember.