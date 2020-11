Tönkretette a csabaiak versenyét a vírus

A győri Olimpiai Sportparkban rendezték meg az év legfontosabb versenyét a szuper csapatbajnokságot és a Mesterfokú Bajnokságot. A pénteki szuper csb-t (amely egyben válogató is volt a december 17-én kezdődő azerbajdzsáni Európa-bajnokságra) a hölgyeknél a Kovács Zsófia vezérelte Dunaferr SE nyerte 152,900 ponttal, megelőzve a volt békéscsabai Böczögő Dorinát is kiállító MTK Budapestet (143,200).

Nem indult a csapatversenyben a Torna Club Békéscsaba, amelynek szomorú oka volt. A klubtól kapott tájékoztatás szerint egy nappal a szuper csb előtti tesztelés során Makra Noémi eredménye pozitív lett, aki az előírásoknak megfelelően azonnal karanténba került.

– A Budapesten vele egy lakásban lakó Szujó Hannát is tesztelték még csütörtökön este, ám az ő – negatív eredménye – csak másnap jött meg, és már nem utazhatott el Győrbe – mondta Fóri Márta, a TC Békéscsaba ügyvezetője. – Még soha nem fordult elő, hogy ne indítottunk volna csapatot a Mesterfokún. Nagyon sajnálom, mert a nagyszerű formában lévő Hannáék mellett a fiatalok is nagyon készültek és várták a szuper csébét. Hannára újabb teszt vár hétfőn, és ha az is negatív lesz, folytathatja a munkát.

Makra Noémi várhatóan több hétig karanténban marad, neki ezzel valószínűleg elúszott az Európa-bajnoki részvétele.

A szombati egyéni összetett versenyt Kovács Zsófia nyerte (52,200) a klubtárs Mayer Gréta (50,200 előtt).

A szerenkénti döntők ezekben pillanatokban kezdődtek el Győrben.