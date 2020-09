Tökéletes felkészítés után kiváló eredményeket értek el a csabaiak

Sor külföldi és hazai verseny maradt el a közelmúltban az erőemelőknél a járványhelyzet miatt, illetve amit megtartottak, arra szintén emiatt nem utazhattak el a versenyzők. Ennek is betudható, hogy a napokban életre hívott kiskunfélegyházi Liga Kupa Európa-, és világbajnokságra kvalifikáló viadal mezőnye bombaerős volt, csak úgy röpködtek a csúcsok.

A békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power legjobbjai a pénteki erőemelő, majd a vasárnapi fekvenyomó kvalifikációban is remekeltek.

A sort a junior korú Kovács Hajnalka kezdte, aki a 68 kilogramm alatti súlycsoportban élete első versenyén a guggolást (120 kg), a fekvenyomást (75 kg) és a felhúzást (122,5 kg) és persze az összetettet is megnyerte.

Kurucz László 12 év kihagyás után 68 évesen tért vissza az erős emberek világába és a masters III. korcsoportban a 67,5 kg alattiaknál szintén minden számban, no, és az összetettben is győzött. Guggolásban 120, fekvenyomásban 95, felhúzásban 130 kilogramm volt a teljesítménye.

Maradt még ereje Kovács Hajnalkának a vasárnapi fekvenyomó viadalra is, aki 75 kg-os eredménnyel a harmadik legjobb eredményt mutatta be. Kurucz László kétszer is megdöntötte az országos csúcsot, 90 kg-al kezdett, majd 95 kg-al fejezte be, és állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. A korábban súlyemelőként jeleskedő Boda Zoltán a masters III. korcsoport –82 kg-os súlycsoportjában 107,5 kg-al győzedelmeskedett. És még nincs vége, hiszen a masters egyben induló Horváth László (+125 kg) 190 kg-os eredménye a győzelemmel felérő 2. helyet jelentette.

Roszik István a masters egyben a 100 kg alatti súlycsoportban fekvenyomásban, míg Zsilák Szilveszter a pénteki erőemelő ligában versenyzett és kvalifikálta magát az Eb-re és a világbajnokságra. Mindketten sérülés után tértek vissza, és óvatosságból a szint teljesítése után kiszálltak a versenyből.

– Ez volt az év egyetlen idei versenye, ezért sokan neveztek, a tanítványok erős riválisok között szerepeltek kitűnően – summázta a hétvége történéseit Dénes József edző.