Többen távoznak Füzesgyarmatról

Bajnók Imre és Villand Róbert után újabb játékosok folytatják más egyesületnél a pályafutásukat – tudatta hivatalos oldalán a labdarúgó NB II.I-ban szereplő Füzesgyarmati SK.

Az idény végével Lukács Zsombor Csongor és Karacs Péter is távozik a Keleti csoport éllovasától. A 24 éves támadó középpályás, Lukács Zsombor a csapat feljutásakor, 2017 nyarán került a sárrétiek állományába, ahol hamarjában alapember lett. Az első évében 9 bajnokin és egy kupameccsen talált be, tavaly ugyanez a mutató 6-2 volt. Az idei szezonra jelentősen megerősödő gárdába azonban tétmeccseken már csak háromszor tudta „beverekedni” magát a kezdőbe. Bár így is jegyzett sorsdöntő gólokat, a több játék reményben szeretne máshol szerepelni tavasszal, és ez elé a klubnál nem gördítettek akadályt.

A 25 éves Karacs Péter a keretszűkítés áldozata lett. A hajdúsági származású támadó nyáron érkezett a liga konkurens ESMTK alakulatától, de csak egyetlen kupameccsen léphetett kezdőként pályára, illetve három bajnokin kapott bizonyítási lehetőséget csereként. Játszani szeretne, Gyarmaton pedig a tavaszi 12 bajnoki mérkőzéshez nem szükséges az őszihez hasonló bő keret, ezért vélhetően a Hajdúszoboszlói SE együttesében köt ki, mellyel az NB III.-ba jutásáért harcolhat a következő idényben, ami püspökladányiként számára tulajdonképpen hazai közeget jelent.