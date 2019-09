Több mint ötszázan futottak Szarvason

A futás életforma, korra és nemre való tekintet nélkül. A vasárnapi szarvasi rendezvény arra adott választ, hogy hódolói milyen összetartó közösséget alkotnak, hiszen több mint félezren vettek rajta részt.

Minden előzetes várakozást felülmúlt az első alkalommal megrendezett Körös-körül a Körös körül futófesztivál, melynek keretében 103 településről, ötszáznál több futó sereglett a Körös-parti város Fő terére.

– Az ötlet egy korábbi közös rendezvény kapcsán vetődött fel, a mobilitási hét adott különös apropót – mondta Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna futónagykövet, a rendezvény egyik fő szervezője, és megvalósítója. – Kezdetben hozzávetőlegesen kétszáz emberrel kalkuláltunk, azonban a fokozott médiamegjelenés, az útvonal és a drónfilm megosztása megtettea hatását. Az idő előrehaladtával egyre többen jelentkeztek, emiatt elkerülhetetlenné vált szponzorok bevonása.

A futók 7, 14 és 21 kilométeres távok közül választhattak, illetve a félmaratont háromtagú váltókban is teljesíthették. A házigazdák kifejezetten futócsalogató útvonalat állítottak össze. A rajt és a cél a Fő téren volt, ahonnan a Vízi Színház mellett elhaladva, az Arborétum-soron jutott el a mezőny Arborétumig. Az ősszel is csodálatos növénykertben 1,4 kilométert tehettek meg, onnan a Ruzicskay Alkotóház érintésével tértek vissza a kiinduló pontra, vagyis városmarketing szempontból sem tekinthető mellékesnek az esemény.

– A rendezvény pozitív fogadtatásra lelt a futók körében, ezért szervező társaimmal, Demeter Orsolyával, Krivik Viktorral és Pljesovszki Rolanddal együtt úgy határoztunk, hogy jövőre is lesz folytatás – tette hozzá a város futónagykövete, akinek a pedagógus kollégái és az önkéntes székelyes diákjai is komoly segítségére voltak a futók kiszolgálását illetően. – Minden befutó emlékplakettet kapott, a legidősebb korosztály számára különdíjat ajánlottak fel, mint ahogyan az a tíz futó is külön ajándékot kapott, aki először teljesítette a félmaratoni távot.

A résztvevők három frissítő ponton pótolhatták a kalóriaveszteséget, ahol élőzenével fogadták az elhaladókat, a célban pedig masszőrökkel és egészség sátorral várták a megfáradt lábakat.

A kategóriánkénti dobogósok

Nők: 7 km. 30 év alatt (41 induló): 1. Mayer Zsófia 31:34, 2. Tusjak Bea 37:16, 3. Bukor Mónika 39:00. 31-40 év (41): 1. Kovács Zita 28:55, 2. Zahorecz Bernadett 32:35, 3. Molnár Ildikó 34:42. 41-50 év (45): 1. Patyi Edit 35:03, 2. Bíróné Révész Erzsébet 35:54, 3. Dányi Zsuzsanna 35:56. 51 év felett (21): 1. Tímár Anita 34:15, 2. Miklós Zsuzsanna 36:21, 3. Balogh Magdolna 38:09.

14 km. 30 év alatt (8): 1. Kalmár Éva 1:10:59, 2. Andó Viktória 1:14:19, 3. Snajder Eszter 1:15:35. 31-40 év (17): 1. Juhos Mónika 1:19:03, 2. Nagy Zsóka 1:19:08, 3. Joó Anna Mária 1:20:29. 41-50 év (25): 1. Berger Marianna 1:12:01, 2. Pásztor Kornélia 1:12:28, 3. Csikós Lajosné 1:17:39. 51 év felett (5): 1. Farkas Anna 1:27:30, 2. Kovács Anikó 1:30:51, 3, Czékmán Gabriella 1:31:27.

21 km. 30 év alatt (7): dr. Hudák Alexandra 1:47:05, 2. Fazekas-Nagy Alexandra 1:58:57, 3. Rádi Luca 2:00:39. 31-40 év (16): 1. Radics Anna 1:45:45, 2. Sáli Erika 1:46:09, 3. Nagy Ivett Nóra 1:46:46. 41-50 év (23): 1. Sebestyén Tímea 1:46:07, 2. Ignácz Marietta 1:47:07, 3. Keszi Krisztina 1:51:57. 51 év felett (7): Schuster Erika 2:07:07, 2. Bencsik Katalin 2:08:32, 3. Kárpáti Szilvia 2:09:51.

Férfiak: 7 km. 30 év alatt (35): 1. Molnár Ábel 30:33, 2. Molnár Előd 31:04, 3. Szeljak Bálint 33:02. 31-40 év (20): 1. Kerezsi György 28:33, 2. Varga Mihály 30:29, 3. Hollós András 31:16. 41-50 év (18): 1. Kozák István 28:45, 2. Farkas Gábor 32:17, 3. Erdős Szabolcs 34:26. 51 év felett (9): 1. Deák Gábor 37:31, 2. Szabovik Zoltán 39:23, 3. Somogyi József 40:27.

14 km. 30 év alatt (4): 1. Badar Gergő 50:09, 2. Roszik Attila 1:12:27, 3. Roszik Zsolt 1:22:11. 31-40 év (16): 1. Lestyán Róbert 1:03:42, 2. Kords Alexander 1:04:57, 3. Fazekas Gábor 1:06:01. 41-50 év (8): 1. Mittag Roland 1:01:33, 2. Kasnyik Gábor 1:02:44, 3. dr. Bana László 1:07:02. 51 év felett (6): 1. Szabó Géza 1:00:09, 2. Valastyán János 1:00:55, 3. Frank Géza 1:08:41.

21 km. 30 év alatt (11): 1. Ludányi Péter 1:29:04, 2. Kalocsai Levente 1:45:37, 3. Csillag Tamás 1:57:10. 31-40 év (25): 1. Csizmadia Róbert 1:33:25, 2. Hipszki János 1:34:22, 3. Bojti Krisztián 1:35:40. 41-50 év (41): 1. Csilik Attila 1:32:18, 2. Szabó Csaba 1:34:33, 3. Kiss Zoltán 1:35:23. 51 év felett (24): 1. Földi Mihály 1:33:52, 2. Szabó László 1:39:06, 3. Lipták János 1:44:38.

3 fős váltó (13): 1. Kiss trió 1:44:11, 2. Futó Rózsák 1:48:28, 3. Luca Luca 1:56:07.