Több mint háromszázan lapátoltak Szarvason

Korábban nem tapasztalt méreteket öltött a Körös Dragon Sárkányhajó és Szabadidő Egyesület szombati, ötödször megrendezett medencés sárkányhajó versenye. A szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő bejáratára gyakorlatilag ki lehetett volna akasztani a telt ház táblát. A 25 méteres medence környékén tapotnyi hely sem maradt, annyi volt a résztvevő. Az esemény most először Magyar Kupa fordulót is jelentett a sportágon belül.

Hogy minek köszönhető ez az érdeklődés? – kérdezett vissza a felvetésünkre Nyerges Miklós, a házigazda klub elnöke, majd a válasszal sem váratott. – Újabb és újabb egyesületek kerülnek a szövetség égiszébe, ezek eljutnak hozzánk is. Bizonyára közrejátszik azonban a város és a verseny környezetének szépsége, a jó hangulat és talán az egyre flottabb szervezés is. Mindezek híre elterjed a sportágon belül és mindennél jobb propagandát jelent.

Ugyancsak szépen szaporodnak a határon túli résztvevők. Idén a szerbiai Bezdánból, Aradról és Temesvárról érkeztek népesebb csapatok. A résztvevők általános-, középiskolás-, szabadidős és profi kategóriákba nevezhettek 6 fős legénységekkel, ezen belül külön vetélkedtek a hölgyek és az urak, illetve a vegyes hajók. Egyesületünk, amely a megyei és környékbeli sárkányosokat tömöríti, két-két mix- és open-, valamint egy női profi egységet ültetett össze, hogy minél többen versenyezhessenek – mondta el kérdésünkre a klubelnök. – Azt tudni kell, hogy a medencés versengés más jellegű izomzatot és kondicionális felkészültséget igényel, mi ennek megfelelően síkvízen vagyunk jobbak.

Ennek némileg ellentmond, hogy a Körös Dragon SE versenyzői két érmet is begyűjtöttek az open hajók között. Valamennyi eredmény beleszámít a Magyar Kupa összetett pontversenyébe, amely három állomásból álló sorozat, kizárólag a profiknak.

Ami pedig a további idei célokat illeti arról Nyerges Miklós a következőket mondta: – Három kiemelt hazai versenyünk lesz és egy nemzetközi. Itthon a bajai hosszú távú-, valamint a húszas, és a tízes sárkányhajó magyar bajnokság élvez prioritást. Mivel népes létszámmal rendelkezünk, ezeken a viadalokon mindenféle divízióban és korosztályban indítunk majd csapatokat az eredményes szereplés reményében, amire az utóbbi évek alapján meg is van az esély. Szintén fókuszban áll a kijevi nemzetek közötti Európa-bajnokság, melyre a Körös Dragon kapta meg a lehetőséget, hogy a résztvevő magyar egységeket összeszedje, ezen túlmenően a premier férfi, premier mix, valamint a szenior open-, női- és mix hajóknak a vázát is biztosítja.

Egy ilyen látványos verseny kapcsán talán sokak kedvet kapnak ehhez a sporthoz. Számukra a Körös Dragon SE megfelelő „táptalaj” lehet a kezdéshez, hiszen a profik mellett szabadidős

csoporttal is rendelkezik, vagyis az amatőrök igényeit is ki tudják szolgálni.

– Természetesen nyitottak vagyunk, mindenkit szeretettel várunk várunk – tette hozzá az elnök. – Elérhetőek vagyunk a közösségi oldalainkon keresztül megtalálhatóak vagyunk a vízen, illetve a tagjainkon, barátainkon keresztül, akik bárkit szívesen elkalauzolnak hozzánk. Felkészülési időszak van, már most is érdemes eljönni, hiszen a tanmedencés edzéseinken el lehet sajátítani az evezés alapvető technikáját, és nem kell vele időt tölteni a szabadtéri edzéseken.

Végeredmények. Általános iskolások. Open (3 csapat): 1. Benka Angels (Szarvas), 2. Süsü a sárkány (Tahitótfalu), 3. Szarvas Kajak. Vegyes (4): 1. C. S. N. Banat (Temesvár), 2. Benka Angels, 3. Gyakorlove-Team (Szarvas), 4. Süsü a sárkány. Középiskolások. Open (4): 1. Holt-Duna Tolna, 2. C. S. N. Banat (Temesvár), 3. NKM SZVE VASárkányOK (Szeged), 4. CSM Arad. Vegyes (4): 1. C. S. N. Banat (Temesvár), 2. NKM SZVE VASárkányOK, 3. Holt-Duna Tolna, 4. CSM Arad.

Szabadidős. Női (8): 1. NKM SZVE VASárkányOK „A”, 2. NKM SZVE VASárkányOK „B”, 3. Dunakeszi Sárkány Légió. Open (9): 1. Túri Sárkányok (Mezőtúr), 2. NKM SZVE

VASárkányOK „B”, 3. Süsü Sárklányok. Vegyes (10): 1. NKM SZVE VASárkányOK „B”, 2. Süsü Sárkányok (Bezdán), 3. NKM SZVE VASárkányOK „A” .

Profik. Női (6): 1. Dunai Sárkányok (Vác), 2. Szegedi Sárkányhajó Egyesület, 3. Főnix Dragon (Budapest), 4. Körös Dragon SE Szarvas. Open (8): 1. Dragon Aqua

(Székesfehérvár), 2. Körös Dragon SE „B”, 2. Körös Dragon SE „A”. Vegyes (10): 1. Dunai Sárkányok, 2. Dragon Aqua, 3. Szegedi Sárkányhajó Egyesület.

Támogatói kupa (3): 1. Liget Hotel, 2. Szent Andrási Sörfőzde, 3. Oryza Kft.