Tizenkilenc megye, tizenkilenc nap, tizenkilenc ironman

Nagy fába vágta a fejszéjét egy szekszárdi születésű, Erdőkertesen élő fiatalember. Schmidt Norbert arra vállalkozott, hogy valamennyi megyeszékhelyen teljesít egy ironman erőpróbát. Ami ugye 3,8 kilométer úszást, 180 km kerékpározást és „levezetésként” 42,2 km futást jelent. A projekt startját csütörtökön, Békéscsabán tartották meg.

Az egyébként villamosmérnök végzettségű Schmidt Norbertet a Guiness rekordok könyvébe is bekerülő amerikai James Lawrence inspirálta, aki 2015-ben 50 amerikai államban, 50 nap alatt, 50 Ironman-távot csinált végig. 2017-ben, a norvég Isklar Norseman Xtreme Triathlon versenyen ő is részt vett, ahol beszélt is a sportolóval.

Schmidt Norbert még főiskolás korában kezdett el bringázni, megtetszett neki a városban cikázó biciklis futárok élete. A futást a bringaedzések téli pótlásaként kezdte el, s végül mindehhez társult az úszás –minden évben átszelte a Balatont. Azután jöttek a versenyek szép sorban: a Balatonman, a nagyatádi ExtremeMan, de teljesítette a 2758 méter magas Stelvio-hágót is, ahol az éppen e napokban zajló híres körverseny, a Giro d’Italia mezőnye is keresztülhalad.

– Minden második nap megnéztem egy videót a youtube-on, hogy elmebeteg neoprénes fazonok egy hajóról ugrálnak be a hajnali vaksötétben a fekete vízbe, és amikor akárkinek megmutattam, mindenki azt kérdezte, hogy „Ezek miért csinálják?” Én valahol éreztem, miért, de meg is akartam tudni! – beszélt korábban egy újabb vállalkozásáról, az Isklar Norsemanről a hosszútávú tritalonista, aki hangsúlyozta, a versenyek nem a gyorsaságról szólnak, nem számít, hogy 3 vagy 10 percet tölt a depóban. A kitartás és a szélsőségekhez való alkalmazkodóképesség az, ami fontos.

Norbert és családtagokból, barátokból álló kis stábja tavaly szeptember óta készül erre a vállalkozásra, mellyel az is a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a sport, a mozgás fontosságára. Szeretnének a különböző állomáshelyeken sportolói közösségeket létrehozni. A sportoló felkészülését Tóth Viktor tereptriatlon edző segíti, de a kis csapatukban van gyógymasszőr, valamint dietetikus is.

Családjával szerdán az Árpád fürdő mellett éjszakázott egy lakóautóban. Norbert másnap kora reggel csobbant be az Árpád fürdő 13 fokos vizébe. Kilenc óra után bringára pattant, hogy Békéscsaba környékén –30-40 kilométeres köröket megtéve, rövid frissítő megállókkal – teljesítse a 180-as második próbát. Nem tűnt különösebben fáradtnak a célba érkezés után.

– Az időjárás eddig nagyon jó volt, bár a szél délután már felerősödött, de ennél rosszabb ne legyen! – mondta kis szusszanás után Schmidt Norbert utalva a próbázók egyik ellenfelére, az időjárásra utalva. – Még nagyon az elején vagyunk, eddig még tartom, azt, amit beterveztem, majd holnap, holnapután jött a vízválasztó, hogy miként sikerült regenerálódni, újra útnak indulni. A melegtől nagyon félek, nem is nagyon bírom, ez is egy plusz kihívás lehet. Az elmúlt években külföldi, skóciai, norvégiai és olaszországi extrém versenyeken indultam, ahol a hideg idő kimutatta a foga fehérjét. Ezzel a próbával elsősorban magamnak szeretnék bizonyítani, de célom az is, hogy sportra ösztönözzem az embereket. Még az elején vagyunk, az első napra még csak egy ember jelentkezett be a futásra.

Norbert az újabb frissítés után 16 óra körül húzott futócipőt. Már „csak” a maraton maradt hátra, „csekély” 42,2 kilométerrel…

A békéscsabai rajt után másnap már Debrecenben küzd meg a távval. Június 10-én Pest megyében zárul a nem mindennapi teljesítmény, Veresegyház-Erdőkertesen fejezi be a nem akármilyen penzumot.