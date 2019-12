Tizenhatba jutott a BRSE

Meggyőző játékkal rukkolt elő a békéscsabai röplabda csapat a Rigas Volejbola Skola elleni Challenge-kupa-visszavágón. A BRSE kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal fejezte be a párharcot és jutott a legjobb tizenhat közé.

Békéscsabai RSE–Rigas Volejbola Skola (lett) 3:0 (16, 13, 8)

Röplabda Challenge Kupa női mérkőzés. Békéscsaba, 600 néző. V.: Martin Janakijev, Philippe Weinberger (bolgár, svájci). Békéscsaba: Jerkov 9, Pekárik 14, Dapic 10, Klaric 10, Bodnár 13, Fábián 6. Cs.: Molcsányi (liberó), Boskó. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Rigas Volejbola: Reknere 1, Kjasile 3, Ozola 1, Levinska 14, Kramena 1, Hrapane 2. Cs.: Zvaigzne, Tiltina (liberók), Ergle 3, Pridatko 2, Ignatyeva. Vezetőedző: Andrejs Odinokovs.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 7:2, 13:6, 17:11, 21:13. 2. szett: 5:3, 15:8, 21:11. 3. szett: 6:1, 14:4, 18:6, 22:8.

Ashley Evans, Szedmák Réka és Rády Boglárka sem állt Vasja Samec Lipicer rendelkezésére. Benevezték ugyanakkor a mindössze 17 éves Boskó Ágnest. Irányító poszton Fábián Fannyt küldte csatába Vasja Samec Lipicer.

Határozottan, nagy lendülettel startolt a Békéscsaba, amely nagyon gyorsan szerzett jelentős előnyt. A hálónál remekül tette a dolgát a Bodnár, Pekárik kettős, de Klaric is gyártotta a pontokat. Állandosult a 6-7 pontos különbség, a vendégek trénere kétszer is kikérte az idejét. Jerkov is igyekezett megmutatni, hogy miért is igazolta le néhány héttel ezelőtt a BRSE. A vendégek edzője már az első szett derekán pályára küldte csereembereit.

A 22 percig tartó 1. játszmában 16 pontot engedélyezett lett ellenfelének a BRSE, a pontversenyben Bodnár Dorottya vezetett 6 egységgel, Karla Klaric (5) előtt.

Klaric ponttal kezdődött a meccs második felvonása, majd egy Pekárik-ásszal folytatódott, a játszma e korai szakaszában úgy tűnt, hogy nem lesz sétagalopp a találkozó. Korán, 5:5-nél kikérte idejét a csabaiak szlovén edzője. Maradt csabai kézben az irányítás és Jerkov nyitásait követően apró lépésekkel sikerült elhúzniuk a lelkes, de szerényebb képességű fiatal balti csapattól. Felszabadultan, jól játszott a csabai együttes, és különösebb nehézség nélkül jutott el a szettgyőzelemig. A 2:0-s vezetés azt is jelentette, hogy a Békéscsaba a meccs további alakulásától függetlenül már továbbjutott.

Nem igazán akarta elnyújtani a találkozót a Békéscsaba, amit már a 3. szett elején nyomatékosított. A nagy előny kialakulásához a nagyon szimpatikus lett gárda is rendesen hozzájárult: rossz nyitások, hosszú és széles ütések, csökkenő koncentráció, láthatóan szerették volna mihamarabb befejezni a találkozót. Persze ez mit sem von le a Békéscsaba érdemeiből, amely nagyon összeszedte magát a szombati Újpest elleni bajnoki vereség után. A mérkőzés hajrájában pályára lépett a BRSE felnőttcsapatában első ízben szerephez jutó Boskó Ágnes. Nagyon nem melegedhetett be, hiszen csapata villámgyorsan lezárta a csatát.

A magyar csapat kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal fejezte be a párharcot.

A Békéscsabai RSE a legjobb 16 között a cseh Slavia Prahán túljutó szlovén Calcit Volley Kamnik ellen folytatja 2020 januárjában.

Vasja Samec Lipicer: – Ha a két mérkőzés közötti különbséget kellene mondanom, akkor az a terem, Jerkov és a feladó. Míg Lettországban meg kellett küzdenünk a sötét teremmel is, addig most más körülmények között igazi harcosokként küzdöttünk, és most megfogtuk a szerváikat is. Mosolyogtunk és élveztük a játékot. Ez lehet a siker kulcsa a folytatásban. Andrejs Odinokovs: – Profi csapat volt az ellenfelünk, amelyik pénzért játszik, mi pedig fiatal csapatként a játék öröméért röplabdázunk. Elégedett vagyok a csapat játékával. Első alkalommal szerepeltünk ilyen rangos kupában és elmondhatom, hogy jó úton haladunk.

Előzmények:

