Tizenhárom gólos orosházi siker született

Győzött az Orosháza női csapata a Tempo KSE ellen.

Tempo KSE–OXXO Energy Orosházi NKC 22–35 (14–20)



Kézilabda NB I. B-s női mérkőzés, Budapest, 50 néző. V.: Marton Zsófia, Szabó Eszter. Orosháza: Gedó – Antal 6, Tóth S. 2, Dancsó 2, Gindeli 2, Farkas 6, Bíró 8. Cs.: Cseh, Csizmadia 1 (kapusok), Mikula 2, Nemes 1, Kamuti 4, Kenyeres 1, Román. Vezetőedző: Vágó Attila. A Tempo legjobb dobói: Bártfay 6, Laki 5, Csepregi 4.

Kiállítások: 8 perc + piros lap Varga Panni, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 1/0.

A kötelező győzelmek a legnehezebbek, Vágó Attila így foglalta össze gondolatait még a találkozó előtt. Az összecsapás elején ez be is igazolódott, szívósan küzdött a sereghajtó Tempo együttese. Az első félidőben nem állt őssze az ONKC védelme, így a 25. percben 13–14-nél kapust cserélt Vágó Attila és a védekezés is stabilabbá vált, ami magával hozta a gyors gólokat. A szünetre megnyugtató hatgólos előnyt szerzett az Orosháza. Fordulás után kissé bentragadtak a vendégek, három-nullás hazai rohammal folytatódott a találkozó.

A védekezés továbbra is jól zárt, amit egyre kevésbé tudott áttörni a fáradó hazai csapat. (46. perc 20–24). Az biztos, hogy nem a kapusok estéje volt, hiszen előbb Cseh Robertát találták fejbe egy büntetőnél, amiért piros lap volt Varga Panni jutalma, de Csizmadia Fanninak és Földházi Eszternek is volt hasonló élményben része. Az 50. percben már hét góllal vezetett az ONKC, majd öt perccel később tízre nőtt a különbség. A végén a kapus nélküli játékkal is megpróbálkozott a Tempo, amiből több üres kapus gólt is szereztek a vendégek, akik magabiztos 13 gólos sikert arattak az újonc otthonában.

Vágó Attila: – Nehezen lendültünk játékba, védekezésünket kényszerből meg kellett változtatnunk Gindeli Panna korai kiállításai miatt. Az első 20-25 percben kaptunk 13 gólt, a maradék időben pedig csak kilencet. Ez határozta meg a mérkőzés kimenetelét. Örülök, hogy mindenki játszott és hozzá tudott tenni ehhez a fontos sikerhez.