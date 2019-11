Tévés meccsen csap össze a Békéscsaba és a Nyíregyháza

A nyolccsapatos női röplabda Extraliga első körének utolsó találkozóját játssza a Békéscsabai RSE csütörtökön 18 órakor a békéscsabai városi sportcsarnokban, ahol a veretlenül listavezető Fatum Nyíregyháza vendégeskedik.

Bár a nyáron alaposan kicserélődött a nem titkoltan bajnoki aranyra hajtó Fatum-Nyíregyháza, az újak, a Puerto Ricó-i négyesütő, Victoria Pilar, az amerikai center, Molly Lohman, az ukrán négyesütő, Olena Lymareva, a 8 ország bajnokságában, közte a lengyelben, a németben és a franciában is megforduló bolgár négyesütő, Vasileva Ralitsa, a Békéscsabán is jól ismert feladó, a szlovák válogatott csapatkapitánya, Barbora Kosekova, valamint a magyar válogatott center, Pintér Andrea is beváltak. A régiek, Varga Elizabeth-Lenke, a venezuelai csapatkapitány, Genesis Francesco pedig megbízhatóan hozza a formáját.

A szabolcsiak nyilván nagy önbizalommal, győzelmi szándékkal érkeznek a békéscsabai találkozóra. A nem sokkal rosszabb – 6 mérkőzésen 5 győzelem és 1 vereség – mérleggel rendelkező fiatal, 22 év alatti átlagéletkorú BRSE azonban nem hogy megnehezítheti a Nyíregyháza dolgát, hanem akár le is győzheti, persze ehhez legalább olyan kiválóan kellene röplabdázni, mint a Bajnokok Ligája csoportkörében az olasz sztárcsapat, a BL-döntős Conegliano vendégeként a minap pontot szerző Vasas Óbuda otthonában.

A házigazdák is elismerték, hogy a Nyíregyháza elleni mérkőzés esélyese az eddig veretlen vendégcsapat, azonban minden erejükkel azon lesznek, hogy meglepetést okozzanak és győzelemmel örvendeztessék meg szimpatizánsaikat.

A tavalyi bajnoki bronzérmes Békéscsaba és az Extraligában második helyre befutó, Magyar Kupa-győztes Fatum-Nyíregyháza összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.

Az Extraliga állása:

1. Fatum-Nyíregyháza 15 pont (15:3, 5 mérkőzés)

2. 1. MCM-Diamant Kaposvár 15 (16:4, 6)

3. Békéscsabai RSE 14 (15:5, 6)

4. Vasas Óbuda 12 (14:5, 5)

5. Jászberény VT 5 (8:15, 5)

6. UTE 3 (6:17, 3)

7. MTK Budapest 3 (5:17, 6)

8. Hungast Haladás 2 (4:17, 6)

Hír még a Békéscsabai RSE háza tájáról, hogy két bajnoki mérkőzésük időpontja is módosult. A BRSE–Vasas Óbuda találkozó az eredetihez képest egy nappal korábban kerül megrendezésre. Az új időpont: 2019. december 7., szombat, 19.30. A BRSE–Hungast Haladás mérkőzést eredetileg 2020. januárjában rendezték volna, azonban a felek egyezsége értelmében a mérkőzést 2019. december 20-án, pénteken lejátsszák (18 óra).