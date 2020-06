Tervezik a bajnoki indulást

Néhány hete alakult, és vasárnap már meg is tartotta első tréningjét a gyulai székhelyű Viharsarki Vitézek amerikaifutball-csapata. Terveik szerint 2021-ben már elindulnának a bajnokságban.

A Viharsarki Vitézek első edzését a szép emlékű Békéscsaba Raptors egykori vezetői vezették. A keret létszáma szépen alakul, s bár az első tréningről többen is hiányoztak, így is tizenöten vettek részt rajta.

– Veress István a Békéscsaba Raptors alapítója keresett meg bennünket, hogy szívesen segítene, akivel Hajdu Tibor is érkezett, mindketten – amellett hogy segítenek az edzések levezetésében, hasznos szakmai anyagokkal szolgálnak számunkra – mondta hírportálunknak Bimbó Lajos, a Viharsarki Vitézek egyik alapítója.

A gyulai sportember elmondta, hogy az első időszakban öt-hat főből álló teamre bízzák az edzések vezetését, csapatrészenként és posztonként kívánják átadni az új játékosoknak a tudást.

– Az edzések általános részének levezetésébe mi is beszállunk majd, a szakmai részt azonban olyan egykori játékosokra és vezetőkre bízzuk, akik át tudják adni a tudásukat az újonnan érkezettek számára is. Elképzeléseink szerint a másik alapító, Mészáros György és jómagam is megpróbálkozunk a különböző csapatrészek vezetésével, én a védelem irányítását szeretném a kezembe venni, míg alapítótársam a támadások vezetését igyekszik kontrollálni – tette hozzá Bimbó Lajos.

Már az első tréningen előkerült a tojáslabda, amikor is az alapokat igyekeztek elsajátítani és begyakorolni. Az edzői team heti három edzést vezényel a futballistáknak, akik a tervek szerint júliusban közösen gyakorolhatnak a sportág honi válogatottjaival.

Bimbó Lajos elmondta, hogy továbbra is várják a sportág iránt érdeklődőket, hiszen még messze nem fejeződött be a játékoskeret kialakítása.

– Távlati célunk, hogy olyan amerikai, a sportághoz értő embert nyerjük meg edzőnek, aki az amerikaifutballban nőtt fel – osztotta meg terveit Bimbó Lajos. – Július közepén Gyulára várjuk az idei bajnokság győztesét, a Gladiátors csapatát, de tervezünk egy közös edzést, amolyan dzsemborit a magyar válogatott több tagjával is. Nem titkolt célunk, hogy 2021-ben a Viharsarki Vitézek elindulhasson a honi amerikaifutball-bajnokságban.