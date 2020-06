Teqvoly-asztalokkal bővült a Békéscsabai RSE edzést segítő eszköztára

Új elemmel bővült a Swietelsky-Békéscsabai RSE edzéseket segítő eszköztára, a péntek délelőtti tréning egy részét a teqvoly-asztaloknál töltötték Pekárik Eszterék. Edzőpartnerük nem volt akárki: a német válogatott Bajnokok Ligája-győztes Grózer György.

A Békéscsabai Röplabda Akadémián az új generációs sportfejlesztés, a teqvoly-t tesztelte a klasszis, aki mellé felvonult a Swietelsky-Békéscsabai RSE felnőtt, és utánpótlás csapata is.

S hogy mi is a teqvoly? Az új sport ötvözi a speciálisan meghajlított Teq asztal előnyeit a röplabda alapjaival, amit kifejezetten az új sportra kialakított játékszabályok, és pontozási rendszer tesz egyedivé. A hatszög alakú teqvoly pálya lehetővé tesz számtalan látványos és különleges támadásvariációt. Ezáltal fejleszthető a koncentráció, reakcióidő és precizitás.

– Amikor először meghívtak, hogy bemutassam ezt az új sportot, az első nap beleszerettem – beszélt az első benyomásairól Grózer György. – Újdonság, amit mindegy, hogy amatőrök, vagy profik, gyerekek játszanak. A precíziót, a lábmunkát lehet gyakorolni, a kondíciónak is jót tesz, egy nagyon intenzív sport. A sportágról mindenkitől jó visszajelzést kaptunk. Tavaly a német válogatottal is megismertettük, először a srácok furcsán méregették az asztalt, de azután már az edzőnek kellett rájuk szólni, hogy hagyják abba a játékot. A válogatott kapott egy asztalt és rendszeresen ezen melegítünk be.

– Klubunkat mindig is újfajta innovatív gondolkodás jellemezte, ezért örömteli volt ez a megkeresés. A magyar sportegyesületek közül elsők között mutathattuk be, ami megtisztelő – mondta Baran Ádám, a BRSE elnöke. – Az akadémiánk korlátlan lehetőséget biztosít annak, hogy a sportág minden válfaját művelhessük. Ahogy a teqball-nak a brazil Ronaldinho a nagykövete, úgy a teqvoly-nak Grózer György, aki személyes jó barátja Tóth Gábor vezetőedzőnek. Az együttműködésnek köszönhetően idekerült az egyedi BRSE-logóval ellátott asztal, ami itt is marad, a jövő héten kezdődő táborban már használhatják is a gyerekek. Tervezzük, hogy több csabai partner oktatási intézmény udvarára helyezünk ki kültéri asztalokat. Grózer György egyébként ígéretet tett arra, hogy jövőre, ha véget ér az olasz bajnokság, akkor eljön Tóth Gábornak segíteni a felkészülésben.

A nyáron igazolt fiatal center, Zólyomi Rebeka pénteken találkozott először a teqvoly-val.

– Elég nehéz volt átállni, mert sokkal kisebb területen lehet játszani, nehéz volt belejönni. Az „idősebb testvért”, a teqball-t már játszottam, igaz nem olyan sikerrel – mondta a játékos.