Teljesen átalakult a keret Füzesgyarmaton

Hajszállal maradt le az NB II.-es bajnokságról a Füzesgyarmati SK labdarúgócsapata, amely minimális különbséggel második lett az NB III. Keleti csoportjában. A sporttörténelmi jelentőségű siker ellenére a keret kétharmadát szélnek eresztette a sárréti együttes menedzsmentje, és egy teljesen új állománnyal próbál jó eredményt elérni a húszcsapatos mezőnyben.

Boros Tibor szakmai koordinátor így emlékezett a rendkívüli tavaszi szezonra. – A járványügyi helyzet, illetve a bajnokság váratlan lezárása együttesen komoly nyomokat hagyott a lelkekben, hosszú hónapokig bizonytalanságban voltunk a végeredmény, majd azt követően az átszervezések kapcsán. A felkészülés kezdetére nagyjából már letisztult, hogy a harmadik vonalban kezdünk. A játékosok többsége azért még reménykedett az előrelépésben, de miután ez meghiúsult, sokan más csapat után néztek. Három meghatározó emberünket mindenképpen szerettük volna megtartani, de nem jártunk sikerrel, így gyakorlatilag a fél kezdőcsapatot és a kétharmad keretet kénytelenek voltunk kicserélni.

A tavaszi 23 tagú bő keretből 16-an távoztak, és eddig 17 játékos érkezett.

– A jelentős átalakítás már önmagában is komoly kihívást jelent a szakmai stábnak, hiszen újból ütőképes csapatot kell kovácsolni. Az építkezés terén akad több kérdőjel is bennünk. Próbálkoztunk a tavaly legjobban működő játékrendszerrel, de a tapasztalatok alapján a személyi összetétel miatt mást is gyakorolnunk kell, hogy újból eljussunk csapatszinten az automatizmusokig.

– Ilyen sok változásnál alapból is rendkívül nehéz feladat ütőképes csapatot felépíteni – érvelt Boros Tibor. – A mögöttünk hagyott néhány edzőmérkőzés rengeteg hibára rávilágított, melyeket próbálunk orvosolni, miközben a játékospiacon továbbra is nyitott szemmel járunk. A felduzzasztott csoportlétszám és az ellenfelek felkészültsége miatt mennyiségben, illetve minőségben is szükségünk van további erősítésre, ha szeretnénk megőrizni a meghatározó szerepünket a keleti régióban.

A tervek kapcsán óvatosan fogalmazott a szakmai koordinátor, akinek a szakmai stábjába is több változás történt. A végzős TF-hallgató, „mellesleg” kick-box világbajnok Vida Balázs erőnléti edzőként tevékenykedik újabban. A Sajóbábonyban vezetőedzőként dolgozó Vígh Ferencet asszisztensedzőként Mazán Zoltán váltotta, aki mellette utánpótlás-koordinátorként is helytáll, míg Pap Zsigmond gyúrói szerepét Nagy Zoltán vette át.

– Kellő szerénységgel állunk a bajnoksághoz, a második hely után természetes elvárás az, hogy ott legyünk a mezőny első harmadában – mondta a sportvezető. – Nyilván a mostani együttes már nem a tavalyi, a személycserék miatt a csapatépítés folyamata is kitolódik az első néhány fordulóra, de a felső hat hely egyike reális lehet. A valós erőviszonyokat persze most még nem igazán lehet feltérképezni, az augusztusi első hét fordulót követően már lényegesen okosabbak leszünk, a saját helyünket illetően is. Ha visszanézzük a korábbi évek idény kezdetét, szerencsés esetben akár még eredményesebbek is lehetünk az elején. Augusztus végéig még nyitott az átigazolási piac, ezért az eredményességtől függetlenül továbbra sem mondtunk le arról, hogy bővítsük és erősítsük a keretünket.

A Füzesgyarmati SK kerete

Kapusok: Fildan Calin Florin, Ferenczi József Máté

Védők: Raducu Constantin Sorin, Achim Ádám Sándor, Sundas Anatolis Alexis, Szabó Richárd, Tóth Olivér, Márkus Martin, Mazán Barnabás, Lippai Tibor

Középpályások: Achim Sebastian Zoltán, Kis Szabolcs, Erdős-Balizs Arnold, Balogh Gusztáv, Molnár Szabolcs Olivér, Hussein Shadi, Vajda Roland Rafael, Árvai Ádám Vincze Dávid

Támadók: Cigan Cristian-Lucian, Csörgő Raul, Kiss Gergő József, Popescu Gheorghe Robert, Szűcs Zsolt