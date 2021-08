Telefonos háttérkép lett a friss olimpiai bajnokból

Az olimpiai láng már kialudt, a nagy döntő is már csaknem egy hete, hogy lezajlott, de Gyomaendrődön még most is és még sokáig híres szülöttjük, Tótka Sándor elképesztő tokiói győzelméről beszélnek. A Körös Látogatóközpontban száznál is többen szurkoltak a Tokióban K-1 200 méteren hajóba ülő klasszisnak, aki beírta magát a magyar sport arany lapjaira.

Éppen készülődés közben zavartuk meg Tótka Sándor szüleit, akik a Liszt Ferenc Repülőtérre utaztak, ahová hétfő kora este várták a tokiói olimpián az utóbbi napokban szerepelt hősöket, így ifjabb Tótka Sándort is. A bajnok édesapja még napokkal később is a döntőn történtek hatása alatt állt. – Legalább százhuszan ültünk le a Körös Látogatóközpontban, ahol kivetítőn láthattuk Sanyi döntőjét – kezdte az édesapa, aki soha nem kajakozott, e sporthoz csak a gyerekkori nyári táborban volt némi köze. – Nagyon sok minden lepergett előttem akkor, amikor hivatalossá vált, hogy ő nyert. A régebbi versenyei, érmei és az, hogy tizenöt év után megvalósult a célkitűzése. Tótka Sándor elárulta, hogy fia először a tornázott, a korábbi gyomaendrődi olimpikon, UTE-edző Varga Lajosnál, de az ottani légkör, fegyelem miatt ez a vonal nem jött be. Néptánc következett, végül kipróbálta a társastáncot, amit már jobban szeretett. Végül egy osztálytársa példája nyomán ő maga ment le a csónakházba és egy évig párhuzamosan kajakozott és táncolt. – Míg a társastáncban ugye párban mozogtak, a kajakban ez nem feltétlenül volt így. Aztán a jobb eredmény reményében Kurilla Zsolttal páros számban versenyzett, ahol általában a második helyeket szereztek. Egyéniben próbálkozott, a 2010-es ifi olimpián egyesben szerzett aranyérmet – folytatta a visszaemlékezést Tótka Sándor. – A 2013-as duisburgi világbajnokságon kétszáz egyes hajóban kilencedik lett, ezután vetődött fel, hogy párost kellene mennie. A 2014-es időszakban ült össze Molnár Péterrel, akivel egy év múlva megnyerték a vébét. Folyamatosan párosban versenyzett, de azért készült az egyénire. A riói olimpián negyedikek lettek, s társaival Tokióra is a csapatra koncentráltak. A legfontosabb az volt, hogy meglegyen a négy kvóta. Tokióban már lehetett duplázni, s Kuli István sérülése után újra kellett alakítani a kajaknégyest, Tótka mindeközben egyesben 200-on megnyerte az Eb-t, s Tokióban már az egyes vált elsődlegessé. – Sokat nem beszéltünk a döntő óta, győzelme után bemutatta az érmét, én először csak annyit tudtam mondani, hogy „Megcsináltad!” – mondta az édesapa. Az olimpiai bajnok édesanyja, Pimperl Ibolya elmondta, jó volt annyi emberrel együtt szurkolni. – Itt voltak a barátok, régi kajakos társak. Tudtuk, hogy Sanyi fel van készülve. Nagyon nehezen éltem meg, amikor 2014-ben felköltözött Budapestre, de a fejlődése érdekében muszáj volt így tennie. Időközben aztán önállóvá, felnőtté vált. Az egyik lapban úgy fogalmaztak, hogy Sanyi bekerült a gyomaendrődi legendák, a színész Kállai Ferenc és a nyomdász Kner Izidor közé. – Nem gondolkoztam még ezen, az biztos, hogy mindenki részéről érkeznek a gratulációk, s mondják, Sanyi nagy dolgot vitt véghez. Sokan szeretik, az egyik gyerek telefonján ő a háttérkép. A fiunk tizenkét éves kora óta mondja, hogy olimpiai bajnok akar lenni és ennek rendelt alá mindent. Jó érzés és nagy dolog egy olyan város polgármesterének lenni, amelynek olimpiai bajnoka van – hangsúlyozta megkeresésünkre Toldi Balázs. Elárulta, már hosszabb ideje beszélgettek a Körös Kajak Sportegyesület egykori alapító tagjaival és támogatóival arról, hogy egy közös szurkolást rendeznének a gyomaendrődi származású Tótka Sándor kajakozónak, olimpiai versenyzése idején. Ennek időpontját és helyszínét meghirdették a lakosság körében, majd örömmel tapasztalta, hogy a szurkolásra nagy létszámban érkeztek gyomaendrődiek, ráadásul különböző korosztályból. Együtt izgultak tehát kicsik és nagyok Sanyiért, amitől a hangulat egészen különleges volt. A városvezető hozzátette, az immár olimpiai bajnok kajakozó 2016 óta Gyomaendrőd díszpolgára, ami szintén azt mutatja, hogy mennyire szereti őt a lakosság, illetve mennyire büszkék eredményeire. Mindemellett egy végtelenül szerény, jókedvű fiatal embert ismertek meg személyében, aki rengeteget dolgozott azért, hogy sikeres legyen sportágában, amiért gyakran említik meg őt jó példaként. Végül Toldi Balázs elárulta, mivel Sanyi és felesége szülei is máig Gyomaendrődön élnek, így a pár időnként hazalátogat, illetve tartja a kapcsolatot a településsel, a helyi sportos rendezvényekre pedig lehetőségeihez mérten ellátogat. Ilyenkor idősek és fiatalok egyaránt várják és örömmel fogadják. Videó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook-oldal Kovács Péterné, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetője elmondta, Tótka Sanyit kisgyermekkora óta ismeri, szülei a legjobb barátaik, és az olimpiai bajnok kajakozó a gyermeke legjobb barátja, ráadásul abba az óvodába járt, aminek most ő a vezetője. Így adott volt, hogy családdal, barátokkal és gyerekekkel együtt izgulnak érte és szurkolnak neki a verseny időpontjában. Ezentúl a Körös Kajak Sportegyesület gyermekei, ahol büszkeségük is sokáig nevelkedett, nagyon felnéznek Sanyira, példaképnek tartják. A kajakos pedig, amikor ideje engedi, mindig ellátogat a gyomaendrődi sporttelepre a mostani kajakozó gyerekekhez, akikkel szívesen beszélget és időnként együtt is eveznek. Kovács Péterné hozzátette, egykor nagy társasági élete volt a Körös Kajak Sportegyesületnek, mondhatni népes család volt, aminek ők és Sanyi, a szüleivel együtt részesei voltak. Itt életre szóló barátságok kötődtek. Hangsúlyozta, Tótka Sanyi tehát nem csupán a kajakban elért sikerei miatt, hanem közemberként is a szívük csücske, amit sok más gyomaendrődi is elmondhat. Ennek megfelelően gyűlt össze augusztus 5-én hajnalban a népes szurkolói csapat a látogatóközpontban, ahol együtt szurkoltak a futamban, majd örültek a győzelemnek.