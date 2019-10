Technikailag és taktikailag is felkészültek a Vasas ellen

Egy amolyan bemelegítő mérkőzést vívott múlt szombaton a Békéscsabai RSE női röplabdacsapata az Extraligában a fiatal MTK Budapest ellen. A 3:0-s siker biztató, ám az igazi erőfelmérőre pénteken kerül sor a 2013 után tavasszal ismét bajnokságot nyerő Vasas Óbuda otthonában.

A fővárosiak figyelmét e napokban nem is annyira a bajnokság, hanem a Bajnokok Ligája foglalja le. Kedden a második párharcukat is megnyerték a montenegrói Luka Bar együttesével szemben, és jövő szerdán pedig már a főtáblára jutásért mérkőznek az albán Tirana ellen. Jakub Gluszak csapata a Békéscsabához hasonlóan eddig egy mérkőzést játszott az Extraligában, a jászberényi vendégjátékuk meglepően szoros eredményt hozott, csak döntő szettben tudott nyerni a piros-kék csapat.

Együttesük idén is a bajnokság egyik fő esélyese. Bár távozott soraikból négy idegenlégiós, a brazil feladó, Ana Tiemi és az azeri center, Ayshan Abdulazimova maradt. No, és a széles technikai és taktikai repertoárral felszerelt fiatal tréner, Jakub Gluszak is. Jött hozzájuk Nyíregyházáról a tapasztalt szerb center, Szanja Kalicsanin és a tehetséges feladó, Bleicher Réka, valamint a dán feladóátló Trine Noer Kjelstrup is.

A békéscsabaiak egy nem túl megerőltető mérkőzésen vannak túl, de jó is van ez így, hiszen a gárda szlovén vezetőedzője, Vasja Samec Lipicer a keret minden tagjának bőséges játéklehetőséget tudott adni.

Jó benyomást kelthetett a szurkolóban a horvát nyitásfogadó ütő, Karla Klaric is.

– Csapatunk számára ez egy jó mérkőzés volt, mert mindenki lehetőséget kapott. Három-nullára győztünk, ami szintén fontos volt a rajt szempontjából. Nemcsak győztünk, de jó teljesítményt is nyújtottunk, és ami a legfontosabb, csapatként játszottunk. Szerintem jó munkát végeztünk, azt csináltuk, amit az edzőnk kért tőlünk – tért ki a klub közösségi oldalán az MTK Budapest elleni nyitómérkőzésre Klaric. – A Vasas Óbuda ellen úgy gondolom, nagyon fontos lesz, hogy a harcos énünket vigyük fel a pályára, amin természetesen már a szezon kezdete óta dolgozunk. Persze koncentrálnunk kell a Vasasra is, de az még fontosabb, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, amivel meg tudjuk állítani őket. Különböző edzésekkel és videózással technikailag és taktikailag már fel vagyunk készülve – nyilatkozta a 25 éves horvát válogatott játékos.

A Vasas Óbuda–Békéscsabai RSE Extraliga-mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik Budapesten, a Folyondár utcában.