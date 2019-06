Tatjana Matics a kaposváriak csapatát fogja erősíteni

Szpin Renáta és Tálas Zsuzsanna szerződtetése után újabb kiváló játékos érkezését jelentette be a kaposvári 1. MCM-Diamant KNRC klubja.

A somogyi megyeszékhelyen folytatja a magyar élvonal egyik legjobb játékosa, Tatjana Matics, aki az elmúlt évadban a kupagyőztes és bajnoki ezüstérmes Fatum Nyíregyháza csapatkapitánya volt. A 30 esztendős szerb nyitásfogadó-ütő a patinás Szpartak Szabadkától 2015 nyarán érkezett hazánkba. előbb két éven át játszott Békéscsabán, majd két szezont húzott le Nyíregyházán.

A csabaiakkal a bajnokságban és a Magyar Kupában is két-két elsőséggel gazdagodott, emellett egy Közép-európai Liga elsőséget is begyűjtött. A nyíregyháziakkal két alkalommal hódította el a Magyar Kupa-trófeát, és idén, illetve tavaly is bejutott a bajnokság döntőjébe, ahol végül ezüstéremmel zárt.