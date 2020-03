Tartják a lépést középmezőnnyel

Fontos győzelmet arattak a fővárosban a gyulai tekézők, akik az NB I.-es csapatbajnokság Keleti csoportjának 17. fordulójában a kiesés elkerüléséért küzdő Chinoin SC otthonából tértek haza két ponttal.

Pedig a gyógyszergyáriak a találkozó elején alaposan ráijesztettek a viharsarkiakra. Az első két emberük remek teljesítménnyel szállította a csapatpontokat, miközben több mint 50 fás előnyt is kicsikartak maguknak. A gyulaiak középső két játékosa, Baksa Imre és Nyári Krisztofer azonban egalizált, a csapatkapitány, Baksa Imre jóvoltából a faarányt is maguk javára fordította. Ennek jótékony hatására a záró párosnak így elegendő volt egy csapatpontot hoznia, illetve a megtartania az addigi fórt. A nap legjobb teljesítményét nyújtó Makra György (586 fa) révén ez össze is jött, a győzelemmel pedig a fürdővárosiak tartják a lépést a középmezőny tagjaival.

Chinoin SC–Gyulai SE DIG-BUILD 3:5 (3158:3205)

NB I-es. csapatbajnoki tekemérkőzés, Budapest.

Eredmények: Udvary Gergely 562 fa (4/1), Kiss Róbert 533 (3/1), Kókány Miklós 486 (1/0), Bálint László 520 (2/0), Martony Márk 536 (2/0), Kiss Péter 521 (3/1), illetve Schriffert Dominik 519 (0), Schriffert Roland 523 (1/0), Baksa Imre 546 (3/1), Nyári Krisztofer 529 (2/1), Makra György 586 (2/0), Czégény Csaba 502 (1/0).

További eredmények: Vilati Eger SE–Nyergesújfalu SE 1:7, Szanki OBSE–Ceglédi VSE 3:5, SalgÓzd TK–Dynamo Sport 4:4, Bátonyterenyei TK–Szegvári TSE 3:5, Gázművek MTE–BKV Előre SC 1:7.

A bajnokság állása 17. forduló után: 1. BKV Előre SC 28 pont (97,5:38,5), 2. Szegvári TSE 26 (93:43), 3. Bátonyterenyei TK 20 (69,5:66,5), 4. Ceglédi VSE 19 (71,5:64,5), 5. Dynamo SC 18 (69:67), 6. Vilati Eger SE 17 (69,5:58,5, 16), 7. Nyergesújfalu SE 16 (70,5:65,5), 8. Szanki OBSE 16 (61:75) 9. Gyulai SE DIG-BUILD 15 (57:71, 16), 10. SalgÓzd TK 13 (61:75), 11. Chinoin SC 7 (47:89), 12. Gázművek MTE 7 (41,5:94,5).