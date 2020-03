Tartalékosan vállalta a játékot az Amazonok

felsőházba kerülés szempontjából fontos mérkőzést játszották szombaton, Tolnán a női NB I.-es bajnokságban, ahol a Tolna-Mözs a Gyulai Amazonokat fogadta.

Mindössze három pont választotta el egymástól a csapatokat a találkozó előtt, így számítani lehetett arra, hogy nyílt sisakos játékkal rukkol elő mindkét fél. Hiányzók akadtak mindkét oldalon, így egyik csapat sem mondhatta el, hogy legerősebb keretével lépett pályára, ennek ellenére az első félidő – noha 0–0-s eredménnyel zárult – igen fordulatosra sikerült. A két kapus, Deczki Vanda és Palócz Mónika szenzációs napot fogott ki, sorra halmozták a bravúrokat.

A második félidőben egy 2 perces fegyelmezetlenséget használtak ki a hazaiak, a gyulai csapat rövidzárlatát két góllal is büntette Bajcsy Krisztina. Az Amazonok többször is egy az egyben vezette a kapusra a labdát, de játékosaik nem tudtak túljárni a vendéglátó kapus eszén. Újabb gólra a 36. percig kellett várni, amikor Vámosi Georgina értékesítette helyzetét, így máris három gólnyi különbség volt a két csapat között. Lázár Aliz, a gyulai csapat fiatal reménysége ugyan a 38. percben, ha szerencsésen is, de megszerezte első NB I-es találatát, ezzel már csak korrigált az eredményen, így 3–1-re a Tolna-Mözs együttese győzött.

WSH-Palmfood Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (0–0)

NB I.-es női mérkőzés, Tolna. V.: Sipos, Szabó P. (Szappanyos). Gyula: Palócz – Kurai, Balogh N., Sovány, Molnár Á. Cs.: Szerb, Mázik, Lázár, Mátyás. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Bajcsy a 22., a 24., Vámosi a 36., ill. Lázár a 38. percben

Molnár Zoltánné: – Nem vártuk túl jó előjelekkel a mai mérkőzést, a hiányzóink mellett több játékos betegen vállalta a játékot. Ennek ellenére a csapat, amit tudott, megtett a pályán, sajnos a döntő momentumokban nem tudtunk gólt, gólokat szerezni. A helyzeteink megvoltak, úgy gondolom, a döntetlen reálisabb lett volna. Nem szabad, hogy a lányoknak néhány percre kihagyjon a figyelme, nem ez az első mérkőzés, amikor ellenfelünk góllal bünteti a fegyelmezetlenségünket.