Tárgyalnak a kiszemeltekkel az Orosházi FKSE-nél

Bár már olyan hírek is elterjedtek, hogy az Orosházi FKSE-Linamar férfi kézilabda-csapata a másodosztályra készül, a klubvezetés megerősítette, hogy az NB I-nek vágnak neki a következő szezonban.

Ahogy minden csapatot, úgy a tavalyi újonc Orosháza életét is alaposan megkeserítették a koronavírus-járvány okozta nehézségek. Anyagilag is természetesen, hiszen a bevételek elmaradtak, ami a kiadásokra hatással volt, a béreket csökkenteni kellett.

Úgy tűnik azonban, hogy ha lassan is, de tisztul a kép, és tervezhetik a jövőt a viharsarki klubnál.

– Mindenképpen az NB I-ben gondolkodunk és gőzerővel dolgozunk az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtésén – tájékoztatott Vajer Tamás, az Orosházi FKSE-Linamar elnöke. – A tavalyi játékoskeret magját megtartjuk, a hiányposztokra keressük a játékosokat Ratko Djurkovics vezetőedző csapatába.

A klubvezetők elsősorban a beálló, a balátlövő és a balszélső posztokat próbálják megerősíteni, ezügyben már folynak a tárgyalások a kiszemeltekkel. Elsősorban magyar játékosokban gondolkodnak, külföldi csak abban az esetben kerülhet szóba, ha hazai játékost nem találnak.

Kapusposzton már adott lehet az elsőszámú hálóőr, a magyar kézilabdába év elején berobbanó török Yunus Özmusul kiemelkedő teljesítményével maradandó emlékeket hagyott az ellenfelekben, rá számítanának az új bajnokságban is Orosházán.

– A török kapusunkat mindenképpen szeretnénk megtartani – jegyezte meg Vajer Tamás. – Szeretnénk egy fiatal, ütőképes gárdát kialakítani, amivel versenyben lehetünk a középmezőnybe kerülésért – beszélt a célokról a klubelnök.

Orosházán úgy fest, hogy sikerült kihúzni az elmúlt hónapokat és visszatérnek a régi kerékvágásba. Ha a támogatások csökkenése miatt visszább is kell fogni a költségeket, ezzel együtt is elindíthatják az együttest az élvonalban.

Arról már beszámoltunk, hogy a játékoskeretből eddig öten távoztak. A 36 esztendős londoni olimpikon Zubai Szabolcs szögre akasztotta a felszerelést, a 41 éves Ambrus József az élvonaltól búcsúzott, de alacsonyabb osztályú csapatban még folytatni kívánja a kézilabdát. Várhatóan a 32 éves kapus Herjeczki Balázs abbahagyja a játékot, a 25 éves szerb irányító, Igor Mrsulja és a 24 esztendős grúz válogatott Tejmuraz Ordzsokinidze távozott.

Orosházán a felnőttcsapat versenyeztetése mellett éppoly hangsúlyos a mintegy négyszáz gyereket számláló utánpótlás korosztály kérdése. Továbbra is figyelnek az NB I-es ifjúsági és serdülő, valamint az U15-ös együttesre, no, és természetesen a még fiatalabbakra is. Már csak azért is, mert távlatokban elsősorban a helyi nevelésű játékosokra szeretnének támaszkodni.

Az Orosházi FKSE egy évvel ezelőtt harcolta ki a feljutást az élvonalba. S bár a bajnokságot berekesztették (a gárda a bennmaradó 11. helyen állt) tagságukat megtarthatták.

A héten egy másik emlékezetes eseményre is emlékeztek a klubnál, hiszen a zöld-sárgák az idén elhunyt Füzesi Ferenc edző irányítása mellett éppen 10 éve harcolták ki a feljutást és egészen 2018 tavaszáig az élvonalban szerepeltek. Érdekesség, hogy az akkori csapatból ma már csak Berta Gábor és Szikora Attila dolgozik a klubnál, de már nem játékosként, hanem az edzői, illetve a vezetői stáb tagjaként.