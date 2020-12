Tanulságos mérkőzésen vannak túl Kriszticsék

Az idei szezonban már megszokottá vált, hogy a békésiek nehezen veszik fel az aktuális mérkőzés ritmusát, rosszul kezdenek, előnybe hozva ezzel az ellenfelet. A szombat esti hódmezővásárhelyi vendégjáték során sem szakadt meg ez a kétes értékű „hagyomány”.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vásárhelyi Kosársuli–Omnia Pub&Food Békés 96:82 (37:17, 20:26, 20:20, 19:19)

Kosárlabda NB I. B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Hódmezővásárhely, zárt kapuk mögött. V.: Vida, Németh P., Nagy-Pál Petra. Békés: Krisztics (16/12), Széphelyi (4), Balog G. (4), Meleg (7/3), Hargitai (19/9). Cs.: Vass (9/6), Karsai, Frikker (17/6), Cvijin (6/6). Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Hódmezővásárhely legjobb dobója: Varga Á. (35/15).

Az egyébként dobogós helyre aspiráló, harmadik helyen tanyázó Kosársuli játékosai az első negyedben 10 közeliből 10-et értékesítettek és a triplamutatójuk is egészen kiválónak mondható, 56 százalékos, Vargáék öt próbálkozása is a gyűrűn belül maradt. A békésiek nem tudtak komoly ellenállást kifejteni, és a 2. negyednek 20 pontos hátrányból álltak neki. A védekezésük azonban kezdett feljavulni, Frikkerék keményen odatették magukat, többször is labdát szereztek, hatékonyabban támadtak, s a 17. percben már 9 pont távolságra kerültek a Csongrád megyeiektől. A Varga-testvérekkel, Ákossal és Zalánnal továbbra sem nagyon boldogultak, az 1. félidőben szerzett 57 vásárhelyi pontból 40-et ketten szereztek.

Az utolsó két felvonás döntetlenre végződött, a hazaiak sikeresen tartották távol maguktól a békésieket, akik ugyan idegenben végül 82 pontig jutottak, ami nem rossz teljesítmény, de négy híján 100-at kaptak, így a vásárhelyi együttes győzelme magabiztosnak mondható.

A csapnivaló kezdés miatt tulajdonképpen már az első negyedben megpecsételte saját sorsát a békési csapat, a harmadosztályú pontvadászat szombati dél-alföldi rangadóján. A házigazda vásárhelyiek sikerükkel megtartották dobogós pozíciójukat a Zöld csoportban.

Balog Vilmos: – A győri vereség után nem úgy kezdtünk, ahogy kellett volna, és az első negyedben összeszedett hátrányunkat nem tudtuk ledolgozni.