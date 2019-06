Tanner Gergő lett az év játékosa

A megyei II. osztályú bajnokság Déli­ ­csoportjában is kialakult a 2018–19-es bajnoki év válogatottja. A szezon legjobbja­ holtverseny után Tanner Gergő, a bajnok Mezőkovácsházi TE 24 éves csatára lett, aki tizennégyszer került be a forduló legjobbjai közé, és hatvan góllal lett a csoport gólkirálya. Ugyancsak tizennégyszer volt tagja a forduló válogatottjának a 20 éves csanádapácai Oláh Ákos, ám mivel ő 31 gólt szerzett, így Tanner megelőzte.

A megyei II. osztály Déli csoportjának válogatottjába nyolc együttes adott játékost. A bajnok Mezőkovácsházi TE négy, a Csanádapáca, a Battonyai TK, a Lőkösháza, a Gádoros, a Kunágota, az Újkígyós és a Tótkomlós egy-egy labdarúgóval képviselteti magát a legjobbak között.

A kapusoknál a télen Gyomendrődről érkezett, 27 éves lőkösházi Számel Pál végzett holtverseny után az élen, aki ötször volt a legjobbak között, miként a csorvási Maczák Máté is, de mivel a lőkösháziak előrébb végeztek a tabellán, így Számel került be az év csapatába.

A jobb oldali védőknél a ­harmincegy éves Csende Krisztián, a kovácsháziak labdarúgója­ végzett az első helyen, aki nyolcszor szerepelt a forduló válogatottjában, és két gólt szerzett. A hátvéd eddigi pályafutása során többek között megfordult a Békéscsabai Előre, a Gyula, a Vésztő, az Újkígyós és a Csanádapáca együttesében.

A belső védőknél a harminchárom esztendős Kovács Zoltán, a Battonyai TK játékosa jó teljesítményt nyújtott, hétszer került be a forduló válogatottjába. A rutinos labdarúgó nemcsak hátul, hanem elöl is jeleskedett, ezt igazolja, hogy tizenhat góllal segítette csapatát. A negyvenegy éves, tótkomlósi belső védő, Horváth Henrik – aki 2005 óta a klub játékosa – példát mutatott a fiataloknak, összesen nyolcszor volt tagja a forduló válogatottjának, és kilenc góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját.

A bal oldali védő poszton a huszonkilenc éves Mittnacht Tibor, a Mezőkovácsháza hátvédje szerepel, aki hétszer került be a forduló válogatottjába, és hat gólt szerzett a bajnoki idény során.

A jobb oldali középpályás poszton az újkígyósi Török Szabolcs szerepel. A 25 éves játékos hétszer vívta ki a for­dulóválogatotti tagságot, és huszonkilenc góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját.

A középpályásoknál a bajnok kovácsháziak tizennyolc éves labdarúgója, Mag Róbert nyolcszor került be a forduló legjobbjai közé. A tehetséges fiatal a gólgyártásból is kivette a részét, huszonhatszor vette be az ellenfelek kapuját.

A gádorosi Mucsi Dániel hét alkalommal vívta ki a fordulóválogatotti tagságot. A24 éves labdarúgó korábban szerepelt a Nagyszénás, és az OMTK-ULE csapatában is. A bajnokság során tizennégy gólt szerzett a középpályás.

Az év válogatottjának tagja lett a Csanádapáca húszéves, gólerős középpályása, Oláh Ákos, aki tizennégyszer volt tagja a forduló csapatának. A pályafutása során a Békéscsabai Előre utánpótlás-együtteseiben is szerepelt, tehetséges játékos harmincegy góllal járult hozzá csapata sikereihez.

A Kunágota korábban magasabb osztályokban is megfordult csatára, Multyán Csaba tizenháromszor volt tagja a forduló válogatottjának. A gólerős, harmincnégy éves támadó, aki többek között szerepelt a Békéscsabai Előre, a Mezőkovácsháza csapatában is, negyvennyolc gólt szerzett, és ezzel második lett a csoport góllövőlistáján.

A bajnok Mezőkovácsháza huszonnégy éves támadója, Tanner Gergő lett az év játékosa. A csatár tizennégyszer került be a forduló válogatottjába, és azzal előzte meg Oláh Ákost, hogy több gólt szerzett. A korábban a Békéscsabai UFC csapatában is megfordult fiatal csatár hatvan gólt szerzett a bajnokságban, és ezzel elnyerte a Déli csoport gólkirályi címét. A kovácsháziak százharminckét góljának több mint negyven százalékát Tanner szerezte.