Szuperrangadó lesz Békéscsabán a női röplabda Extraligában

Az Extraliga mezőnyének két jelenlegi legjobbja, az éllovas és még meccset sem veszítő Swietelsky-Békéscsabai RSE és a második Fatum-Nyíregyháza csap össze egymással vasárnap a Békéscsabai Röplabda Akadémián.

Amíg a Békéscsaba a több mint egy hónapos kihagyás után visszatérő UTE ellen teljesítette a kötelezőt, addig a szabolcsi csapat az MTK otthonában a legutóbbi hétvégén. A két csapat október 24-ei nyíregyházi találkozóján a Békéscsaba négy hosszú és roppant küzdelmes szett végén 3:1-re.

– Férfias küzdelem után diadalmaskodtunk idegenben – emlékezett vissza a klub hivatalos közösségi oldalán az akkori mérkőzésre Tóth Gábor, a BRSE vezetőedzője. – Most is magas hőfokú találkozót várok. A csapat hétről-hétre bizonyítja, hogy a legnehezebb pillanatokban is képes higgadtan és koncentráltan teljesíteni. Az elvégzett munkából és az eredményekből tudunk önbizalmat meríteni, készen állunk a vasárnapi összecsapásra!

A fiatal szakember szerint több rangadón is látszott, hogy amennyiben a támadó-hatékonyság megfelelő, akkor nehezen lehet megállítani a csapatot.

– Több poszton, jelentős ütőerő, komoly potenciál van az együttesben. Azonban a jó támadást megelőzi a védekezés, ezen belül a nyitásfogadásnak lesz fontos jelentősége. Az UTE elleni találkozón volt némi hiányérzetem, de előtte stabilan, jó számokat hoztunk és erre készülünk vasárnap is. A nyíregyháziak különböző stílusban tudnak játszani, ezt alapvetően befolyásolja, hogy melyik feladó irányítja őket. Ezen túl, széles variációs lehetőségeik vannak, egy-egy posztra több azonos képességű játékos áll a szakvezetés rendelkezésére – beszélt a saját és az ellenfél erényeiről is Tóth Gábor.

A mérkőzést ezúttal nézők nélkül rendezik meg.

– Alkalmazkodnunk kell a jelenlegi helyzethez, nincs más választásunk. Nem könnyű a jelenlegi helyzet. A játék a nézőkért van, de hiszünk benne, hogy a szezon során még lesz lehetőségünk szurkolók előtt játszani – fejezte ki reményét a vezetőedző.

A Békéscsabai RSE a héten megállapodást kötött egy új játékossal, a bejelentésre a klubvezetés ígérete szerint hamarosan sor kerül.

A mérkőzést – melyet az M4 Sport+ élőben közvetít – vasárnap, 19 órai kezdettel a Békéscsabai Röplabda Akadémián rendezik meg. A két játékvezető Bátkai-Katona Ágnes és Tillmann Gyula lesz.

Az Extraliga állása: 1. Swietelsky-Békéscsabai RSE 28 pont (30:6, 10 mérkőzés), 2. Fatum-Nyíregyháza 21 (22:6, 8), 3. 1. MCM Diamant Kaposvár 19 (22:15, 10), 4. Vasas Óbuda 16 (18:8, 7), 5. Újpesti TE 6 (8:13, 6), 6. MTK Budapest 6 (9:19, 8), 7. Szent Benedek Röplabda Akadémia 3 (5:19, 7), 8. Diósgyőri VTK 0 (2:30, 10).