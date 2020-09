Szünet után szétesett az Orosháza játéka

Orosházi FKSE-Linamar–MOL-Pick Szeged 22–39 (11–17)

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 347 néző. V.: Bujdosó, Horváth V. Orosháza: Özmusul 1 – Kiss A. 1, Peskov 2, TÓTH K. 4, Ushal 3, Lele 1, Németh L. 3 (1). Cs.: Majdán (kapus), Kanczel, DÖME 5, Bella, Sakic 1, Lászlai 1, Pásztor M. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Szeged: ALILOVIC – B. Radivojevics 5 (3), HENIGMAN 5, Bánhidi 3, J. KALLMAN 4, Bodó 2, Bombac 2. Cs.: Mikler (kapus), KASPÁREK 6, Mackovsek 4, J. Canellas 2 (2), Gaber 1, Zsitnyikov 2, Kecskés 1, ifj. Rosta M. 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor. Kiállítások: 8, ill. 8 perc+B. Radivojevics a 38. percben kizárva. Hétméteresek: 2/1, ill. 6/5.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 0–3. 8. p.: 2–4. 12. p.: 4–6. 17. p.: 5–10. 23. p.: 10–13. 27. p.: 10–13. 29. p.: 11–16. 38. p.: 12–22. 43. p.: 16–27. 55. p.: 20–34.

A 6. fordulóból előrehozott mérkőzéssel a BL-résztvevő MOL-Pick Szeged ellen rajtolt el az Orosházi FKSE-Linamar férfi együttese az NB I 2020–21-es szezonjában.

A hazaiaknál Döme Szabolcs heteken keresztül makacs gerincfájdalmakkal küszködött, de állapota javult annyira, hogy benevezhették a mérkőzésre.

A találkozó előtt elbúcsúztatták dr. Tóth-Abonyi Jánost, aki csapatorvosként 21 évig szolgálta az orosházi egyesületet. Elköszöntek az orosházi csapattól idén visszavonult Ambrus Józseftől is, aki hosszú időszakon keresztül segítette a viharsarki együttest, valamint a kapus Herjeczki Balázstól is, utóbbi nem lehetett jelen a találkozón.

Az első három gólt a szegediek lőtték, majd az 5. percben Lele Ákos szerezte a zöld-sárgák első találatát. A hazaiak megkönnyítették a szegediek dolgát, sok labdát eladták, indításból pedig hol Källman, hol Radivojevics volt eredményes. Mégsem tudta leszakítani vendéglátóját a Szeged, mert Leléék többször is megtalálták a labdával a beállókat, Dömét és a fehérorosz Ushalt is. Több ponton is változtatott a szegediek spanyol edzője, és máris öttel vitt a Pick. Ment előre az OFKSE, de volt olyan támadás, hogy a harmadik kísérlet is kimaradt, jobban mondva a pazarul védő Alilovic hatástalanított. Próbált felzárkózni az OFKSE, és Németh László góljai után négyre fel is jött a csapat, a 23. percben nem is késett Juan Carlos Pastor időkérése. Özmusul üres kapus góljával már egészen közel „merészkedett” vendégéhez az Orosháza. (10–13). Tény, hogy a Szeged nem diktált fergeteges tempót, Zsitnyikovék inkább fineszes megoldásokban gondolkodtak. A félidő hajrájában aztán elég volt három perc, hogy a Tisza-partiak produkáljanak egy 4–1-es szériát, kialakítva egy nagyobb előnyt.

Szinte még kis sem jöttek a csapatok az öltözőből, a szegediek máris lőttek két gyors gólt, igaz Döme révén hamar érkezett a válasz. A vendégek rákapcsoltak és 10 gólra növelték az előnyüket. A 38. percben az addig egyébként jól játszó Bogdan Radivojevics úgy elszórakozott egy hetest: a játékvezető kiállította, mert Özmusul kapust fejen dobta. A félidő derekára teljesen szétesett az orosháziak játéka, helyzetek sokaságát rontották el, a hosszabb kispaddal rendelkező vendégek pedig változatlan iramban játszottak és a végére tekintélyes különbséget alakítottak ki.

Az Orosházát nem érheti szemrehányás az 1. félidei játékáért, ám amit szünet után mutatott, azért már nem jár dicséret.

Ratko Djurkovics: – Az első félidő után a csapat egész egyszerűen megállt. Tudtuk, hogy vereség lesz a vége, de támadásban nem lehet ennyit hibázni! Juan Carlos Pastor: – Jól játszottunk védekezésben, de az Orosháza vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Oda kell figyelnünk a folytatásban, mert még sok mérkőzésünk lesz. Támadásban sokat kell fejlődnünk.