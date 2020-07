Egygólos csabai győzelem született

Szerdán a Kórház utcai stadionban lépett pályára a Békéscsaba 1912 Előre csapata. A hazaiak egy felkészülési meccs keretén belül a Füzesgyarmat SK-t fogadták, akiket 4:3-ra győztek le.

Békéscsaba 1912 Előre–Füzesgyarmati SK 4–3 (3–0)

Labdarúgás Felkészülési mérkőzés, Békéscsaba, Kórház utca, 300 néző. Békéscsaba: Uram – Szalai, Nagy S., Bora, Mészáros M. – Babinyecz, Király, Kitl, Pantovics – Paudits, Lukács. Játszott még: Czinanó (kapus), Kovács Á., Gránicz, Oláh L., Szabó P., Hodonicki, Kasik, Váradi, Lászik, Styecz, Czvalinga. Vezetőedző: Schindler Szabolcs. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Sundas, Szabó R., Márkus – Achim Á., Tóth O., Kis Sz., Csörgő – Cigan, Popescu. Játszott még: Ferenczi (kapus), Raducu, Vajda, Erdős, Molnár B, Balogh G., Mazán. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, vezetőedző: Csillag László.

5. perc: Paudits forgolódott a 16-oson belül, majd kilőtte a bal alsó sarkot, 1–0.

17. perc: szabálytalankodtak a gyarmati védők a 16-oson belül, a jogos büntetőt Lukács biztosan értékesítette, 2–0.

18. perc: röviden adtak haza a vendégek, a labdára Szalai csapott le, elhúzta Fildan mellett, és az üres kapuba gurított, 3–0.

75. perc: egy gyarmati beadás után Tóth Olivér fejelt a csabai kapuba, 3–1.

77. perc: a vendégek büntetőhöz jutottak, a 11-est Cigan értékesítette, 3–2.

79. perc: Szabó Péter visszafejelt labdáját Hodonicki lőtte a gyarmati hálóba, 4–2.

89. perc: szöglet után Popescu a kapuba gurított, 4–3.

Gyorsan vezetést szerzett az NB II.-es Békéscsaba a szerda esti találkozón. A 10. percben Pantovics szabadrúgása elakadt a sorfalban, majd a másik oldalon Achim S. beadását mentették a védők, A 12. percben Kis Szabolcs helyett Vajda Roland állt be. Az első húsz percben a fölényben játszó hazaiak három gólos előnyre tettek szert. A 22. percben a sérült Márkus helyére Raducu állt a vendégeknél. Az egészségügyi szünet után újabb kényszerű csere történt az NB III-as sárrétieknél, a 30. percben Csörgőt Molnár Szabolcs váltotta. A 35. percben egy beadás után Popescu fejelt a csabai kapu fölé. A másik oldalon Király szögletét húzta le magabiztosan Fildan kapus.

A szünetben nem cseréltek a csapatok. A második félidő elején a két 16-os között pattogott a labda, a kapuk csak ritkán kerültek veszélybe. Az 56. percben Paudits Patrikot kellett ápolni, majd 3 perccel később Vajda 21 méteres lövését fogta Uram kapus. A 61. percben a lila-fehéreknél Czinanó kapus, valamint Gránicz, Kovács Á, Oláh L., Szabó P. és Váradi állt be a hazaiaknál. A folytatásban is jobbára mezőnyjáték folyt a pályán. A 73. percben Lászik, Kasik, Hodonicki, Styecz és Czvalinga érkezett a lila–fehéreknél. A vendégek nem adták fel, és két perc alatt két gólt szereztek, ám a másik oldalon érkezett a válasz a fiatal Hodonicki révén. A hajrában Gránicz kétszer is veszélyeztetett, előbb a felső lécet találta telibe, majd Ferenczi kapus védte bravúrral a csatár szabadrúgását.

A küzdelmes mérkőzésen első félidőbeli teljesítménye alapján megérdemelten győzött a hazai együttes a lelkes vendégek ellen, akik a második félidőben ügyesen játszottak, és jól használták ki a helyzeteiket.