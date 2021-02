Szoros csatában nyertek a csabai lányok

A negyeddöntőben a Swietelsky-Békéscsabai RSE az alapszakaszban 7. helyen záró balatonfüredi Szent Benedek Akadémiával találkozott. Az első mérkőzést pénteken 19 órai kezdettel a Békéscsabai Röplabda Akadémián rendezték meg.

Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE – Szent Benedek RA 3:0 (19, 20, 22)

Női Extraliga negyeddöntő, 1. mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Csizmarik, Jámbor. Békéscsaba: Vander Weide 9, Pekárik 9, Drpa 16, Glemboczki 9, Szatmári L. 1, Koseková 4. Cs.: Molcsányi (liberó), Szűcs G. 3, Konsztandinu. Vezetőedző: Tóth Gábor. Szent Benedek RA: Herbin-Baker 4, N. Váldez 11, Szerényi 3, White 19, N. Szkorics 2, Vacsi 6. Cs.: Fáth (liberó) Araczki 1, M. Szkorics, Dimitrics. Vezetőedző: Kormos Mihály.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 10:6, 14:8, 17:16, 23:17. 2. szett: 1:3, 5:3, 9:9, 12:14, 15:14, 22:19. 3. szett: 4:6, 9:7, 9:10, 14:11, 18:15, 19:19, 23:21,

A békéscsabaiaknál Tina Grudina megsérült, helyére Szatmári Lilla került a kezdőhatosba. A fürediek öt napon belül a harmadik tétmérkőzésüket vívták, ami alaposan próbára tette együttesüket.

Hamar belelendült az esélyesebb Békéscsaba, amely Drpa pontjaival lódult meg. A balatonfürediek a kanadai duó, Courtney Herbin-Baker és Kory White révén igyekeztek lépést tartani vendéglátóikkal. Később is White játszotta a főszerepet, aki egymás utn kétszer is rontott, 14:8-nál Kormos Mihály időt is kért. A Békéscsaba roppant magabiztosan játszott, és sikerült 5-6 pontos távolságban tartania vendégét. A játékrész derekán veszített a koncentrációból a BRSE, s ez elég volt a lelkes akadémistáknak, hogy három pontra felzárkózzanak. Most Tóth Gáboron volt a sor, hogy időt kérjen. A füredieknél a venezuelai Pol Nelmaira Váldez vette át a vezér szerepét, aki húzta magával a társakat, produkáltak is egy 6:1-es sorozatot és 17:16-nál már nagyon igyekeznie kellett a hazaiaknak, hogy ne fordítson a Szent Benedek. A csabaiaknak minden egyes pontért nagyon meg kellett szenvedniük. Sikerült javítani Pekárikéknak, elléptek 4 ponttal, mire ismét Kormos Mihály kért időt. Váldez hosszú ütése után jutott játszmalabdához a BRSE, s a fürediek csak egyet tudtak hárítani, a játékrészt Glemboczki fejezte be.

A 2. felvonás első perceiben több vendégpontot láthattunk, mint hazait, és ez az időszak nem is volt rövid, Vacsiék minden energiájukat mozgósították és egy-két ponttal folyamatosan náluk volt az előny. Aztán a fiatal Szatmári Lilla ütött egy szép ászt és 14-nél beérte vendégét a csapata. Pekárik jó vezérhez méltóan igyekezett lendületet adni a BRSE-nek. A Füred tapadt az ötszörös bajnokra, Tóth Gábor pedig ezt nem nézte nagy örömmel, időkérés során igyekezett felrázni a csapatát. Kellettek az olyan bravúrok, mint amit Marta Drpától láttunk, aki felugrás nélkül küldte a túlsó sarokba a labdát. Szűcs Gréta igyekezett rászolgálni a bizalomra, a fiatal játékos akkora ászt ütött, hogy még a fürediek is megtapsolták, ez volt a szettlabda, majd Koseková sánca a BRSE 2:0-s vezetését jelentette.

Aki azt gondolta, hogy megtörte ellenfelét a Békéscsaba, az nagyot tévedett, mert a Balaton-partiaknak eszük ágában sem volt feladni a mérkőzést.

Bírták energiával, de a csabaiak is komolyan vették a mérkőzést és megpróbáltak ellépni vendégeiktől. Ez Glemboczki, majd Szűcs két pontjával sikerült, ekkor, vagyis 14:11-nél Kormos Mihály meg is állította a mérkőzést egy időkéréssel. Sikerült hatnia a lányaira, mert egy 3:0-s szériával újra a csabaiak nyakában loholtak. Tóth Gábor is időkérésre kényszerült, mert a látogatók csak nem akarták feladni, teljesen nyílt volt a játszma. Aranyat ért Glemboczki, majd Drpa pontja, közelebb hozva ezzel a csabai együttest a mérkőzés befejezéséhez. Előbbi juttatta a Csabát szett-, és mérkőzéslabdához. Drpa egy pazar ásszal pontot is tett a végére.

A Békéscsaba nem játszott csúcsformában, a Balatonfüred pedig alaposan megnehezítette a dolgát, ám végül olyan eredmény született, amire számítani lehetett.

Tóth Gábor: Nehéz mérkőzés volt. Egy váratlan sérülés hátráltatta a dolgunkat, azonban mindez semmit nem von le a Balatonfüred érdemeiből. Teljesen más röplabdát játszottak, mint két héttel ezelőtt. Feljavult a nyitás-fogadásuk, ezáltal a támadásaik is sokkal színesebbé váltak. Nem lesz könnyű dolgunk a jövő héten.

Kormos Mihály: Nagyon büszke vagyok a lányokra. Úgy gondolom, hogy szakaszonként szépen játszottunk, szépen betartottuk azt a taktikát, amit ilyen rövid idő alatt ki tudtunk dolgozni. Egy pár alapvető dolgot kértem tőlük, látszott rajtuk a törekvés. Azt is tudjuk, hogy Grudina nem játszott és így azért kicsit sebezhetőbb volt azon a helyen a BRSE a mai nap folyamán. Jó teljesítményt nyújtottak a lányok, amire hosszabb távon lehet építeni. Természetesen készülünk a további mérkőzésekre és a bajnokság hátralevő részére.