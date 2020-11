Szombaton végre itthon is bemutatkozhat a Békéscsabai RSE

Mint azt korábban megírtuk, a napokban megsérült a sportpadló és emiatt a sportolók nem edzhetnek a felújított városi sportcsarnokban. A Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabda-csapatának soron következő Extraliga mérkőzésére hazai környezetben kerül sor, ám azt így nem a „Colosseumban”, hanem a Békéscsabai Röplabda Akadémián rendezik meg.

Az októberben megkezdődött Extraligában eddig csak idegenben lépett fel a Swietelsky-Békéscsabai RSE (mindegyik után győztesen jöhetett le a pályáról és biztosan vezeti a bajnokságot!), de a kilencedik találkozót már biztosan nem viszik Békéscsabán kívüli helyszínre.

– Bár nem terveztük, hogy bajnoki mérkőzést is játszunk a helyszínen, de még az Extraliga-szezon előtt hitelesítettük a Békéscsabai Röplabda Akadémiát, így nincs akadálya annak, hogy az MTK Budapest elleni szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzést itt rendezzük meg, ahol egyébként adottak a körülmények – válaszolta érdeklődésünkre Baran Ádám, a Swietelsky-Békéscsabai RSE elnöke. – Jártak nálunk az Antenna Hungária munkatársai is, akik szerint a Békéscsabai Röplabda Akadémia televíziós közvetítésre is alkalmas, a tervek szerint lesznek is innen élő adások.

Mivel az előírások szerint minden találkozót zárt kapuk mögött kell megrendezni, így az MTK elleni párharcot sem tekinthetik meg a szurkolók.

Baran Ádámot az eddigi eredményekről is kérdeztük, aki szerint nincs különösebb titok:

– Nemcsak a játékoskeretre, hanem az egész klubra igaz – beleértve a menedzsmentet, az irodát, a stábot is –, hogy olyan egységben dolgoznak, hogy nincs olyan akadály, amit ne tudnánk leküzdeni. A győzelmeket nemcsak az elvégzett fizikai munkának köszönhetjük, hanem a megfelelő kiválasztásnak is. Sok energiát fektettünk ebbe, de azt hiszem megérte. Olyan személyiségeket kerestünk a csapatba, akik mentálisan nagyon erősek.

