Szolnokon edzőtáborozik az Alföld Vívó Akadémia

Letelt a nyári pihenésre szánt idő a békéscsabai Alföld Vívó Akadémiánál, a párbajtőröző utánpótlás többsége már edzőtáborban készül az őszi feladatokra.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

A viharsarki utánpótlásműhelyben hagyománynak számít, hogy augusztus első napjaiban tartják meg a szezon első edzését. Galli Zsolt, az AVA tapasztalt edzője egy hétig minden igényt kielégítő bázisukon, a Gyulai úti vívóteremben tartott foglalkozásokat a tanítványoknak, hogy azután az elmúlt héten edzőtáborba vonuljanak.

– Szolnokon találtunk magunknak ideális helyszínt, ahol vívóterem, uszoda és atlétikapálya is rendelkezésre áll. Kis létszámú, de annál lelkesebb tízfős csoportunk többek között Gachályi Gréta, Kovács Emese, Bencsik Anna, Lenkefi Soma és Tóth Márton részvételével a BVSC és a Debrecen vívóival együtt készül – számolt be Galli Zsolt.

– A jövő héten újra otthon dolgozunk, napi két edzéssel. Az első időszak a fizikális felkészítés jegyében telt, telik, amit technikai jellegű foglalkozások követnek. Az őszi program még nem ismert, a magyar szövetségnél arra várnak, hogy az Európai Vívó Szövetség közzé tegye versenynaptárát, hogy a hazai viadalokat a nemzetközi menetrendhez igazíthassák.

Komoly veszteségeket szenvedett el a nyáron az AVA: a junior világkupagyőztes, kadett egyéni Európa-bajnoki ezüstérmes, kadett egyéni vb-hetedik Keszthelyi Zsombor a Budapesti Honvédban folytatja pályafutását. Távozik a kiváló csapatember, többszörös korosztályos bajnok Szabó Bence is, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Az is bizonyossá vált, hogy a kadettcsapatban Eb-arany-, egyéniben ezüstérmes, ifjúsági olimpiai hetedik, egyéniben felnőtt magyar bajnok Dékány Kinga sem marad Békéscsabán.

– Tulajdonképpen várható volt, hogy mindannyian eligazolnak, hiszen az érettségi után egyetemre mennek – tért ki a távozókra Galli Zsolt.

– No és persze rendelkeznek olyan vívótudással, ami joggal keltette fel a fővárosi egyesületek figyelmét. Kinga a Corvinus Egyetemen tanul majd, de ősszel még minket erősít, a BVSC csak januárban igazolja majd le, ahol Kovács Iván lesz az edzője. Keszthelyi Zsombor is ugyanebbe a kategóriába tartozik, komoly hazai és nemzetközi eredményeivel kapóssá vált a nagy egyesületek számára. Nagy esélye van arra, hogy egyszer felnőttválogatott legyen, bízom benne, hogy a nagy csabai előd, a kétszeres világbajnok, olimpiai ötödik Tóth Hajnalkához hasonló pályát fut be. Szabó Bence is tovább vív majd, aki az egyetemen felfejlesztett egyesületben (melynek egykori válogatott vívónk, Bartóki Balázs a szakosztályvezetője!) versenyez tovább. Szomorú, ám egyben büszke is vagyok, hiszen három olyan tanítvány távozik, aki a tanulmányai mellett komoly szinten kívánja folytatni a vívást.