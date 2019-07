Szerződést kötött az Előre Pantoviccsal

A bajnoki rajt előtt két héttel és a finomhangolás megkezdésének időpontjára gyakorlatilag véglegesnek tekinthető a Békéscsaba 1912 Előre másodosztályú csapatának kerete.

A 2019–2020-as idényben sokkal nagyobb lesz az átjárás az NB II.-es és a megyei I. osztályú együttesek között, így bármikor-bárki játszhat majd akár a másod-, akár a megyei bajnokságban is. Ezáltal kialakulhat egy egészséges versenyhelyzet a keretbe kerülésért és a fiatalok előtt is további kapuk nyílhatnak meg, ezáltal bizonyíthatják rátermettségüket, agilitásukat. A szakmai stáb és a klubvezetés több további igazolást eszközölt a távozók pótlására, egyben a csapat megerősítésére – amire igen nagy szükség is volt, hiszen minden idők egyik legerősebb bajnoksága következik.

Korábban csatlakozott a kerethez, majd szerződést is kötött a klubbal Pantovics Nikola. A 25 éves középpályás a 2013–14-es szezonban már szerepelt Békéscsabán, most az AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc csapatától érkezett újra a Viharsarokba. A lila-fehéreknél folytatja az első osztályban is szerepelt, 19 éves Anton Bidzilya, aki egy idényre kölcsönbe érkezik az MTK-tól.

Lustyik Levente sokat fejlődött, így továbbra is az Előrénél folytatja pályafutását. Szintén lila-fehérben léphet pályára a 19 éves Gréczi Márton is, aki az előző idényben Tiszakécskén futballozott. Ceglédről igazolt Békéscsabára a tapasztalt középső támadó Olasz Dénes is, aki 336 tétmérkőzéssel a háta mögött próbál majd segíteni a békéscsabaiaknak.

A felkészülés folyamán többször lehetőséget kapott az első keretben Varga Tamás és Kovács Ádám (Békéscsaba Labdarúgó Akadémia – U19), akik a megyei I. osztályban már többször is pályára léptek. Szintén próbázik a 19 éves Molnár Dominik, aki a Paks II. csapatától érkezett. Utóbbi focisták sorsáról a vezetőség és a szakmai stáb dönt majd a napokban.