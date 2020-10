Szeretne bizonyítani a rómaivá lett csabai kapus

Szeretne megragadni az AS Roma labdarúgó-csapatában a békéscsabai nevelésű 17 esztendős kapus, Megyeri Gábor. A Budapest Honvédtól a napokban egy évre szóló kölcsönszerződéssel a Seria A-ban szereplő csapathoz kerülő fiatal jól érzi magát az olasz fővárosban, ahol először a klub Primavera csapatában szeretne bizonyítani.

A Primavera, vagyis az U19-es csapat tagjai normál esetben egy sportkollégiumban laknának, ám rendkívüli időszakot élünk, és a fiatalok, így Megyeri Gábor is egy hotelben vannak elszállásolva.

– Innen járok át a klub edzőkomplexumába, ahol a felnőtt csapat is készül – mondta el Megyeri Gábor, akit római szálláshelyén értük utol. – Három füves és ugyanennyi műfüves pálya van itt, mi hét közben műfüvön edzünk. Napi egy edzésen veszünk részt, de az sokszor két, két és fél óráig is eltart. A járvány miatt nem vagyunk bezárva a hotelbe, de nem járkálunk összevissza, viszont ha dolgunk van a városban, maszkkal nyugodtan kimehetünk.

Megyeri Gábor 14 évesen került a Budapest Honvédhoz, ahol 2020. februárjában kötöttek vele profi szerződést. Védett a Honvéd NB III-as csapatában és egy kooperációs szerződésnek köszönhetően a másodosztályú Siófokban.

A Honvéd első csapatának keretébe egy olasz szakember jóvoltából került.

– Vlada Abramovnak köszönhető ez, aki korábban védett a Fiorentina és a Cagliari csapatában is és télen elutazhattam a Honvéd törökországi edzőtáborába is. Az ő kapcsolatai révén vehettem részt idén két hetes olaszországi próbajátékon, a Fiorentinánál, és a Rómánál, de megnéztek Magyarországon is, a válogatott meccseken – elevenítette fel a fordulópontokat a fiatal kapuvédő, akinek egyébként korábban nem az olasz, hanem az angol bajnokság volt a kedvence.

– Gyermekkoromban mindig az angol ligát figyeltem, most már természetesen az olasz került előtérbe – mondja. – Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy számítanak rám.

A római próbajátékon együtt edzhetett a világ-, és Európa-bajnok spanyol Pedróval, az olasz válogatott Alessandro Florenzivel, és a szerb Aleksandar Kolarovval.

– A svéd válogatott kapus Robin Olsennel alakult ki a legszorosabb kapcsolat, akivel egy másik edzés keretében is együtt dolgozhattam – folytatta. – Nagyon rendes, tud angolul. Csak jókat mondhatok a kapusedző Alessandro Cesarettiről is, kedvel és bár ő sem tud angolul, igyekszik velem kommunikálni. Azt tudni kell, hogy a csapatban nem sokan beszélik az angolt.

Azt mondja, vannak különbségek a képzésben, főleg taktikailag. Itthon erősen figyelnek arra, hogy a kapusok lábbal is részt vegyenek a játékban, Olaszországban ezt részesítik előnyben.

A céljairól Megyeri Gábor így beszélt:

– Először a Pirmavera-csapat kezdőjébe akarom mihamarabb beverekedni magam, ahol egy sráccal kell megküzdenem, majd szeretnék minél közelebb kerülni a nagycsapathoz.

Ő maga „melózta” ki a lehetőséget

Édesapja, a korábbi kosárlabdázó, és a teniszben ma is aktív Megyeri Ákos, hangsúlyozta, hogy ezt a lehetőséget Gábor „melózta” ki magának.

– Bár elvált szülők vagyunk, igyekeztük segíteni, amiben csak lehetett, de abszolút övé az érdem, hogy idáig eljutott. Gáborra – aki soha nem akart mezőnyjátékos lenni – jellemző, hogy egy igazi kapuslélek, kedves, csendes fiú, de a céljaitól nehezen visszatántorítható. Megtapasztalhatta, hogy nem mindig az élet napos oldalán állunk, de állta ezeket a helyzeteket, soha nem félt a munkától, ezért is jutott el idáig. Komoly gondolkodású, tudta, hogy az élsport rengeteg lemondással jár.

Az édesapa megjegyezte, hogy a fia generációja már egészen más felfogású, az élet velejárójának tekintik a külföldi létet, utazásokat, ám azért lesz könnyű megszokni a kintlétet.

– Felerősödik benne az az érzés, amit úgy hívunk, hogy honvágy, ám ezt az akadályt is venni fogja. Hízelgő, hogy hosszú távon gondolkodnak benne. Az olasz kapusiskolában más technikákat tanul, ezért is vállalta be, hogy szeretne tovább fejlődni.

Megyeri Gábor jövőre érettségizik a Honvéd saját szakgimnáziumában, ezért egyéni tanrend szerinti tanulóként az érettségi előtt januárban és áprilisban is hazajön majd vizsgázni.

Óriási lehetőséget kapott

Megyeri Gábor a Békéscsaba UFC-nél nevelkedett, majd átment a Békéscsaba Labdarúgó Akadémiára.

– Hanyecz János, az Előre korábbi kiváló kapusa kezei alatt sajátította el az alapokat, majd 14 éves koráig Skerl József foglalkozott vele.

– Gábor jó családi háttérrel rendelkezik, a szülők mindig azon voltak, hogy Gábor fejlődjön – mondta Szokolay Sándor, a Békéscsaba UFC elnöke, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia tehetségkutatási vezetője. Óriási lehetőséget kapott, reméljük, él majd vele.

Szokolay Sándor hozzátette, a 2002-es generáció ontotta a tehetségeket Békéscsabán, Bakos Zsombor ma az olasz Bologna, Talpalló Norbert a Debreceni VSC kötelékében fejlődik.

– Említhetném még Dávid Zoltán Gergőt, akivel tagja volt az U17-es Európa-bajnokságon járt magyar válogatottnak (Megyeri a brazíliai világbajnokságon szereplő csapatban is ott volt – a szerző). Kasik Ákos, Bánfi Dominik és Papp Szabolcs Békéscsabán rendelkezik profi szerződéssel. Az a célunk, hogy a Gáborhoz hasonló tehetségek minél tovább Békéscsabán maradjanak, hogy a felnőtt csapat is kamatoztassa képességeiket – tette hozzá Szokolay Sándor.

