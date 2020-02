Szenzációs kapusteljesítménnyel aratott fontos diadalt az OFKSE

Győzött az Orosháza az Eger csapata ellen.

Orosházi FKSE-Linamar–SBS-Eger 26–20 (12–9)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Felhő, Öcsi. Orosháza: ÖZMUSUL 3 – Pásztor M. 3, Szlavuljica 2, Tóth K. 3, DÖME 2, LELE 5 (1), NÉMETH L. 5 (1). Cs.: Ordzsokinidze 2, Kancel, Bella, Kiss A. 1, Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Eger: Cvetkovszki – Lezák 2, SCHMID 6, Kiss G., Papp G., BERNATONIS 4, Száva 1. Cs.: Moscoso (kapus), Füzi 4, Tóth A., Sztevanovics 3, Tóth R. Vezetőedző: Tóth Edmond. Kiállítások: ill. perc. Hétméteresek: ill.

Az eredmény alakulása. 9. p.: 4–2. 17. p.: 9–6. 23. p.: 11–7. 34. p.: 14–10. 45. p.: 19–14. 53. p.: 23–16. 58. p.: 25–19.

Kiállítások, 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 1/0.

Sokat rontottak a mérkőzés első periódusában a csapatok, igaz, az egri bakikhoz jelentősen hozzájárult az orosháziak török válogatott kapusa, Özmusul is, aki a 7. percben már a harmadik védésénél tartott. Folyamatosan forgatta csapatát Ratko Djurkovics, próbálva elosztani a játékperceket. Csapata jól tartotta magát, a 18. percben első ízben vezetett három góllal. Időt kért Tóth Edmond, és rögtön kettőt is cserélt, ám a hazaiak retesze változatlanul jól zárt, elől pedig egy-egy aprócska találattal, de őrizték a különbséget. Özmusul továbbra is nagyot alkotott a kapuban a 28. percben a 10. (!) ziccert is hárította. Csak miatta maradt meg a hazai előny a félidőre, ugyani társai 7 percig gólképtelenek voltak.

Nehéz helyzetbe került az OFKSE a 2. félidő első perceiben, hiszen szinte egy időben két játékosukat is kiállították a játékvezetők, de Lele Ákos így is gólt lőtt (előtte még mínusz egy főnél Pásztor Máté is így tett), s még akkor is jól jött ki ebből a csapat, pláne, hogy a hevesiek büntetőjét kifogta a török hálóőr. A harcosság, a mindenáron való győzni akarás a továbbiakban is erős jellemzője volt az orosháziak játékának, az egriek pedig egyelőre csak követni tudták vendéglátóikat.

És megint Özmusul! A hálóőr tűpontos lövésekkel vette be kétszer is az egri kaput akkor, amikor a vendégek hét a hat elleni játékot próbálgatták. A 45. percben 19–14-nél Tóth Edmond már a második idejét is kikérte. Kapusuk hihetetlen teljesítménye nagy erőt adott a társaknak is, akik tovább növelték az előnyt, már hét volt közte.

Érdekes módon ekkor érkezett el az első holtpont a zöld-sárgáknál és labdaeladások, után elkezdett zárkózni az egri társulat, de ötnél közelebb nem jutott, mert az orosháziak egyszerűen nem adtak esélyt.

A viharsarki csapat élt a lehetőséggel és behúzta az egyik előzetesen nyerhetőnek vélt mérkőzést.

Ratko Djurkovics: – Tudtuk, hogy az ellenfél sok gólt akar lőni, éppen ezért abban bíztam, hogy ha nálunk a védekezés rendben lesz, akkor győzni fogunk. Kapusunk mellett mindenki jó hozzáállással játszott, igazi csapatként küzdött. A dabasi győzelmünk után ez a két pont különösen sokat ér.