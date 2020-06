Szentesen folytatták a dobóatléták

Szentesen folytatódott a hétvégén a Dél-alföldi dobó sorozat, melyen szép számú békéscsabai csoport lépett dobókörbe, közöttük volt az olimpiai bronzérmes Márton Anita is. Id. Eperjesi László versenyzője egy héttel ezelőtt Szegeden 17,95 métert lökött, most ennél rövidebb távolságra 16,95 méterre szállt a súlygolyó. Anita diszkoszvetésben is indult és ezt a számot is biztosan nyerte. A békéscsabaiak az újonctól a felnőttig minden korosztályban indított dobót.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Férfi felnőtt. Diszkoszvetés: 2. Szebegyinszki Richárd 50,04 m. Fiú utánpótlás: 1. Szebegyinszki Richárd 50,04 m. Ifjúsági. Súlylökés: 2. Csizmazia Áron 14,53 m. Diszkoszvetés: 2. Csizmazia Áron 46,52 m. Serdülő. Diszkoszvetés: 3. Priskin István 50,42 m. Újonc. Súlylökés: 2. Lakatos Áron 10,40 m. Diszkoszvetés: 2. Lakatos Áron 30,09 m. Női felnőtt. Súlylökés: 1. Márton Anita 16,95 m. Diszkoszvetés: 1. Márton Anita 57,18 m. Leány serdülő. Súlylökés: 2. Kovács Kamilla 11,00 m. Diszkoszvetés: 1. Baukó Petra 33,00 m, 3. Kovács Kamilla 25,64 m. A négy állomásból álló sorozat harmadik felvonására június 26-án, pénteken Békéscsabán, a Tünde Utcai Atlétikai Centrumban kerül sor. A zárt kapuk mögött megrendezendő Kopp Kupa nyílt országos atlétikai felkészítő verseny, egyben Dél-alföldi dobó sorozat keretében a főszerep a dobóké, ám mellettük győztest hirdetnek az ügyességi-, futó-, és gyaloglószámokban is. Utóbbiban a hölgyeknél az olimpikon Kovács Barbara is elrajtol. A dobóknál a természetesen a világbajnok Márton Anita is súlyt ragad.