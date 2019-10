Szenszei Sáfár László Békéscsabán tartott edzéseket

Hagyománnyá vált, hogy az A.J.K.A. (American JKA Karate Association) magyarországi szervezete Békéscsabán tartja országos szemináriumát, amit szenszei Sáfár László IX. danos mester vezet. A nagy tekintélyű harcművész, aki egyben a szervezet főinstruktora is, mindig szívesen tájékoztatja az érdeklődőket. A tábort, mint tavaly, a békéscsabai vívóklub edzőtermében rendezte meg a házigazda, szenszei Farkas András VI. danos mester, a József Attila Lakótelepi SE sótókankarate-szakosztályának vezetője.

Az ország minden részéről érkező karatésok igen csak kihasználták a péntek, szombat, vasárnap három edzésnapját. A rendezvényen beszélgettünk Sáfár László nagymesterrel.

– Ön Békéscsabán a negyedik szemináriumát tartja. Mennyire más ez a szeminárium, mint az előzőek?

– Próbálunk valamilyen különlegességre koncentrálni. Ennek a tábornak a jelentősége a reakció, időzítés, távolság és a kontroll, az erő koncentrálása, mielőtt az ütés eléri a célt. Három napig ezen dolgozunk különböző kéz- és lábtechnikákkal. Először csak egyes technikákkal, majd több és több elemmel, kombinációkkal.

– A szintet jelzi, hogy szinte csak fekete öves mesterek láthatók a táborban. Mennyire tanulékonyak ezen a szinten a fekete övesek?

– Úgy érzem, hogy minden edzés után változni, javulni fognak. Sok javulnivalójuk van. Ügyesek, képzettek, de még mindig tudnak fejlődni, s minél jobbak lesznek, annál többet tudnak átadni majd a tanítványoknak.

– A szeminárium mennyire zárt? Csak az A.J.K.A.-hez tartozó karatékák vehetnek rajta részt, vagy más sótókanszervezetekből is jöhetnek résztvevők?

– Én nem hívom meg más szervezetek tagjait a rendezvényre, de nem is zárom ki őket. Előre megtervezzük, meghirdetjük. Ma reggel például egy vado-rjú mester is velünk edzett, ügyesen dolgozott. Elsősorban az A.J.K.A tagjait oktatom, de más sótókanosok is eljöhetnek, tanulhatnak. Nálunk csak a munka számít.

– A táborban a gyakorlatok végrehajtása mellett nagyon komoly elméleti oktatás is folyik. Mi volt ennek a fő témája most?

– Különböző témákat tárgyaltunk. Például, mi a karate hatása a test technikai és fizikai fejlődésére. Mit jelent az egészség szempontjából, mit tudunk ezen keresztül javítani, fejleszteni. Minél idősebb lesz az ember, ha nem gyakorol, ezeket a tulajdonságokat elveszíti.

– Vagyis, egy speciális karatés egészségtanról volt szó?

– Igen, pontosan. Az egészséghez a rugalmasság, gyorsaság, az erő és az állóképesség szükséges. Ezek nem mindig fejleszthetők, a rugalmasság például tízéves kortól már nem tud annyit fejlődni. A gyorsaság húszéves korig fejleszthető nagyon hatékonyan. Az erő harminc év körül, vagyis életkor függő, míg a negyvenéveseknél az állóképesség fejleszthető leginkább. A karatéban mind a négy tényezőt próbáljuk megtartani.

– A táborban övvizsgát is tartottak. Mennyire volt Sáfár szenszei megelégedve a mostani vizsgázókkal?

– Ez különleges vizsga volt, hiszen a kétéves, úgynevezett tanítói iskola végére értünk, és akik sikeresen elvégezték, most vizsgáztak harmadik danra, ami az oktatói szinthez kell. Ügyesek voltak, átmentek a vizsgán, egy lány idegesen készülődött, nem bízott a sikerben, decemberre szerette volna halasztani a megmérettetést, de mondtam neki, most vagy soha. És megcsinálta! Átsegítettem a stresszen.

– Hogyan érzi a nagymester, félnek tőle, szeretik, tisztelik a tanítványok…

– Jó kérdés. A karate ne legyen egy kényszer, szeretni kell, egészséges legyen, aki gyakorol, ami jó a családnak is, több tiszteletet adjunk egymásnak és azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatba kerülünk. Hozzám azért jönnek, mert tudják, hogy adok valamit, ezért járom a világot. Szeretnek és tisztelnek, úgy érzem!