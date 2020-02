Százhuszonnyolc perces drámai csata végén veszített a BRSE

Hazai pályán, nagy csatában kapott ki a BRSE a Kaposvár csapata ellen.

Swietelsky Békéscsabai RSE–1. MCM-Diamant Kaposvár 1:3 (–24, 19, –22, –28)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 1000 néző. V.: Szabó Péter, Ujházi Mónika. Békéscsaba: GRBICS 1, Klaric 12, Pekárik 5, Collar 13, JERKOV 26, Bodovics 8. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián, Szedmák, Glemboczki 4. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Kaposvár: SZŰCS K. 16, Tálas 3, Sipic 7, T. Matics 9, KLISZURA 23, Djurics 5. Cs.: Szpin (liberó), SZERENCSÉS-MIKLAI 10, Berkeley 4, Kalmár 1, Horváth A. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 6:3, 9:10, 11:17, 18:18, 22:21, 24:22, 24:25. 2. szett: 0:4, 8:7, 12:9, 14:15, 21:17, 24:19. 3. szett: 5:3, 9:5, 12:13, 14:16, 19:18, 19:21, 22:22, 22:24. 4. szett: 1:5, 3:7, 6:7, 13:12, 16:20, 23:21, 24:23, 26:26, 28:29.

Az elején még csak „kóstolgatta” egymást a két csapat. Először a csabaiak lendültek bele, egy jó sánc, egy ász és máris hárompontos előnyt mutatott az eredményjelző. A bajnokság alapszakaszát vezető somogyiak kényelmes helyzetük ellenére is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a küzdelembe. Szűcs Kinga nyitásai után már a Kaposvárnál volt az előny, a viharsarkiak edzője ki is kérte az idejét. A somogyiak egyre magabiztosabban röplabdáztak és jelentős különbséget alakítottak ki. S hogy mennyire hullámzó volt a játék, azt jelezte, hogy a folytatásban a csabaiak gyűjtötték a pontokat, és a vendégek időkérése után Bodovics pazar blokkjával már egyenlő volt az állás. Fordulatokban ezután sem volt hiány, az utolsó szakaszban visszavette a vezetést a BRSE, sőt Klaric pontja után két szettlabdához jutott a csapat, ám a sárgamezesek egalizáltak és be is húzták a játszmát.

Mintha megfogta volna a hazaiakat az első játszma elvesztése. Vasja Samec Lipicer olyan cserére szánta el magát, ami nem sűrűn fordult eddig elő, Klaricot lehozta, helyére Glemboczkit állította be, aki próbálta is meghálálni a bizalmat, hiszen neki is köszönhető, hogy rövid időn belül megfordult a kocka. A hárompontos előny azonban gyorsan elolvadt, a jól mezőnyöző vendégek vették kézbe az irányítást, de csak rövid ideig. Hosszú, talán a mérkőzés addigi legszebb labdamenete végén Klaric ütése után született meg a 19. csabai pont (a Diamant 17-nél tartott), ami vendég időkérést vont maga után. Most minden bejött a hazaiaknál, akik persze tettek is ezért, nem is keveset, a játszma végére Szerencsés-Miklai rontása tett pontot.

Változatlanul magas színvonalú csata zajlott, a szurkolók legnagyobb örömére a 3. felvonás kezdeti szakaszában a csabaiak akarata érvényesült. 9:5-nél Szasa Nedeljkovicsnak akadt közölnivalója lányaival. Akadtak gondjai a nyitásokkal a csapatoknak, vélhetően ebben már talán a fáradtságnak is lehetett némi szerepe. Egy 5:0-s kaposvári sorozatot követően a Csabának kellett kapaszkodnia. Kapaszkodott is, és az utolsó harmadára ismét nyílttá tette a játszmát. Izgalmakban bővelkedett a hajrá,22:22 után már csak a somogyiak szereztek pontot, így ismét náluk volt az előny.

A 4. szettben sem unatkozott a publikum, hiszen mindkét gárda nagyot harcolt. A kaposváriak ha csak egy aprócska ponttal is, de vezettek, egészen 12-ig, amikor a Jerkov vezérelte hazaiak csavarni tudtak az eredményen. Az öröm csak rövid ideig tartott, mert Tálasék azonnal léptek. A BRSE nem adta fel, és Jerkov pontjaival ledolgozta négypontos hátrányát. A BRSE négy alkalommal jutott szettlabdához, majd a somogyiak kétszer meccslabdához, és amikor Klaric hosszúra ütött, eldőlt a 128 perces mérkőzés.

Vasja Samec Lipicer: – Több szettben végén is közel jártunk ahhoz, hogy egyenlítsünk, de sajnos elbizonytalanodtunk. Egy–egyes szettállás után feljött a Kaposvár, amely elég rutinos csapat ahhoz, hogy a legkritikusabb helyzetekben is ura legyen a mérkőzésnek. Mindkét csapat megérdemli a gratulációt a küzdenitudásáért.

Szasa Nedeljkovics: -A két nagyon minőségi csapat a röplabda minden szépségét felvonultatta. Akkor sem vesztettük el a hitünket, amikor nehéz helyzetben voltunk. Ilyenkor tudtunk ritmust váltani és a cseréink is hozzá tudták tenni a magukét. Nem véletlenül vagyunk ezen a szinten, de itt nem szabad megállni.