Súlyos sérülése után már tornázik az orosházi motokrosszos

Nem esett messze az alma a fájától – nagyon igaz ez az orosházi Zanócz Noelra, aki már óvodás korában megismerkedett a motorozással.

A sokszoros magyar bajnok, pályafutása során világbajnokságon és világkupán is induló édesapa, Zanócz Rolland büszkén sorolta 13 esztendős fia tavalyi eredményeit.

– Induljon tavaly bármelyik országban is, mindenhol nyert versenyt, volt ahol többet is – kezdte a motorra már egyre ritkában ülő, fia pályafutását egyengető Zanócz Rolland. – Tavaly megnyerte a horvát-szlovén nyílt nemzeti bajnokságot, de győzött osztrák, cseh, és német nemzetközi versenyen is. Az egyik legnagyobb sikert kétségkívül a franciaországi Mx Master Kids világverseny megnyerése jelentette Noel számára, ahol 85 köbcentis kategóriában abszolút győztes lett. Erről az eseményről tudni kell, hogy az egyetlen olyan verseny Európában, amelyre az amerikaiak is eljönnek, ráadásul a legjobbjaikkal. Noel az utolsókörben előzött meg egy amerikait, ám a tengerentúliak óvtak, Noelt a megismételt futamban öt hellyel hátrébb sorolták, ám a fiam ekkor és a következő futam során sem hibázott, nyert.

A két éve váltó, 85 köbcentis kategóriában versenyző Noel jól kezdte az idei évet is, egy szardíniai edzőtáborban vett részt, majd elindult Olaszországban egy Nemzetközi Supermarecross versenyen, melynek két fordulója után vezeti a bajnokságot. A harmadik versenyt törölték, s a koronavírus-járvány miatt kérdés, hogy ezt pótolják-e, és a további két versenyt mikor rendezik meg. Minden szépen és jól alakult, amikor Gyálon egy edzésen elesett és súlyosan megsérült.

– Sokat esünk, ez benne van a motokrosszban, ám ezúttal rosszul ért földet, májzúzódást szenvedett. Két hetet töltött a Heim Pál Gyermekkórházban. Mostanra már nem érez semmit sem a sérüléséből, de motorra még jó ideig nem ülhet. Az Orosházi Spartacus Birkózó Klub segítségével már túl van egy hasznos erőnléti felkészülésen. A klubtól sporteszközöket kaptunk otthoni használatra. Kerékpározik, kötelet mászik, köredzéseket végez, no és persze tanul.

Zanócz Rolland elmondta, hogy nincsenek szponzoraik, mindent saját forrásból kell megoldaniuk, segítséget mindössze a domaszéki székhelyű Husqvarna Maurer-Gép Racing Team-től kapnak.