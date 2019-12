Srácok között nőtt fel Fülöp Diána

A fiúk, ha csak tehették, rúgták a labdát, bevonva a játékba egy kislányt, aki elsajátította a játék csínját-bínját. Felnőttkorba érve sem szakított a labdarúgással és annak kisebb, termi változatában a magyar válogatottságig vitte. Legutóbb Ostravában, a Visegrádi Négyek Tornáján lépett parkettra.

– A csehországi nemzetközi tornán Szlovákia ellen kapott lehetőséget. Mit kért öntől a szövetségi kapitány?

– Tudja, hogy elég gyors, dinamikus játékos vagyok, aki tud agresszívan is játszani. Egyébként azt kérte az egész csapattól, hogy támadja le az ellenfelet, kényszerítse rá a saját akaratát az ellenfélre. A csehektől jobban tartottunk, tavaly ki is kaptunk tőlük, de most sikerült őket négy–nullára legyőzni, majd a szlovákok ellen is hét–háromra. A magyar válogatottban nincs kezdősor, az eredmény alakulásától függ, hogy Dombó János szövetségi kapitány hogyan cserélgeti a játékosokat. Próbálja frissíteni a válogatott keretet. A mostani csapatot nagyon fiatal, technikás játékosok alkotják. A válogatott keretbe a klubedzők javaslatára kerülhetnek be a játékosok, a kapitány húsz-huszonöt fős keretből választhat, attól függően, hogy kik tudják vállalni a válogatottságot. Amatőr játékosokról beszélünk, akik tanulnak vagy dolgoznak. A nemzeti csapat célja egyébként az Európa-­bajnokságon való szereplés, még nem dőlt el, hogy ehhez kell-e selejtezőt játszanunk, vagy egyenes ágon kijutunk.

– Milyen út vezetett a válogatottságig?

– Szinte minden labdás sportágat kipróbáltam, teniszezni is megtanultam, de valahogy mindig is a foci állt hozzám a legközelebb. Azt hiszem, hogy ez egy isteni adottság. Fiúk között nőttem fel, és ez a közeg valósággal beszippantott. Érdekes, hogy a családomban senki nem sportolt. Tősgyökeres gyulai vagyok, tizenöt éve tartozom az Amazonok kötelékébe.

– A családja hogyan kezelte a fociimádatát?

– Sokáig nem jártak ki a mérkőzéseimre. Egy ízben a nagybátyám megnézte az egyik mérkőzésemet, ami nem sikerült túl jól. Kikaptunk, ami nagyon megviselt. A nagybátyám akkor látta, hogy mit is jelent nekem a sport. Azóta ő és a családból többen is rendszeresen kijönnek a meccseimre.

– Most éppen futsalozik, de nem ismeretlen ön számára a nagypálya sem. Melyik változat áll a szívéhez legközelebb?

– Irénke (Molnár Zoltánné, a Gyulai Amazonok vezetője, edzője – A szerző) szokta eldönteni, hogy az adott szezonban hol indítja el a felnőttcsapatot. Néhány éve a futsal az elsődleges, a csapattal az élvonalban szerepelünk. Persze kipróbáltam a nagypályát is, ahol inkább irányítóként játszottam. Megmondom őszintén, a focinak az a változata áll közel hozzám, ahol nagyobb a terem.

– Arra nem gondolt, hogy profiként is kipróbálja magát?

– Harmincévesen már nem nagyon gondolkozhatok azon, hogy elszegődjek mondjuk egy külföldi profi csapathoz. Persze, elfogadnám, ha lenne ilyen ajánlat. Mivel azonban szeretnék a sport, a foci közelében maradni, ezért edzőként tevékenykednék tovább, e téren képezném magam. Az Amazonoknál már van egy U7-es, U9-es és U11-es lányokból álló kis csapatom. Mostanában azonban sokat töprengek azon, hogy ne próbáljam-e ki magam más csapatnál. Vannak is ajánlataim, de még nem döntöttem.