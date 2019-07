Sorrendben negyedszer szereztek aranyérmet Molnár Zoltánék

Három korosztályban magyar aranyérem született a torinói masters kézilabda Európa-bajnokságon. A női mezőnyben az Angyalok a +33-as és a +43-as korosztályban hozták el az első helyet, míg az ETO XXL Győr +43-as együttese a 2. helyen végzett. A férfiak között a Budapest Old Boys +45-ös korosztályban zárt az élen, míg a +50-es korosztályban a bronzéremnek örülhetett.

Az olaszországi sikereknek Békés megyei részesei is voltak, a Budapest Old Boys +45-ös együttesében a Köröstarcsai KSK edzője, Molnár Zoltán és a Békéscsabai Belvárosi DSK játékosa, az újkígyósi Fekete László is aktív szerepet vállalt.

– Ez a csapat sorrendben negyedik alkalommal nyerte meg a kontinensbajnokságot, ráadásul a négy Eb-n egyszer sem kaptunk ki – büszkélkedett az egykor az NB I-es Elektromosban kézilabdázó Molnár Zoltán, a masters válogatott beállója. – A spanyoloktól a fehéroroszokig mindenki ránk fente a fogát, ám olyan remek játékosok alkotják a csapatunkat és már olyan régen együtt játszik, hogy képtelenek rajta fogást találni.

– Pedig ezúttal hiányzott tőlünk az egykori sokszoros válogatott Perez Carlos és Pásztor István is, akiknek a serdülő válogatottnál voltak kötelezettségeik. Simán nyertük a három csoportmérkőzést, majd a Roma elleni elődöntőt, végül a lengyel Pabianice elleni finálét is. A védekezés, de különösen a kapusteljesítmény végig kiváló volt, ám támadásban is látványos megoldásokat mutattunk be.

Molnár Zoltán a saját játékáról így beszélt:

– Az elődöntőben kifejezetten jól ment a játék, úgy védekezésben, mint támadásban, hetest is sikerült kiharcolnom. A masters Európa-bajnokság egyre színvonalasabb, egyre több a csapat, egyszóval kiváló élményt nyújt az ott pályára lépőknek – fűzte hozzá Molnár Zoltán.

Férfiak, +45. Döntő: Budapest Old Boys–Masters Hit Pabianice 21–15.

Végeredmény:

1. Budapest Old Boys (Bajusz Sándor, Bécsi János, Bődy Mihály, Décsi Gábor, Duchatelet Roderick, Fekete László, Finfera Maximilián, Kertész Balázs, Madarassy György, Majercsik Zoltán, Mikula Csaba, Molnár Zoltán, Rosta István, Sárkány Gyula, dr. Szabó Gábor, Szijártó Zoltán, Zsembery Tamás. Edző: Buday Ferenc)

2. Masters HT Pabianice

3. SC Legion XXI

4. Roma Handball

5. CD BLM Veteranos de Sevilla

6. Slovakia 45+

7. Bicskei Arany Alkony, 8. Zubry

Legjobb kapus: Zsembery Tamás (Budapest Old Boys).

Az öt évvel idősebbeknél az Orosházi FKSE U15-ös csapatának edzője, a csapat korábbi kiváló játékosa, Pásztor István szerzett bronzérmet a Budapest Old Boys együttesével.

Férfiak, +50 – A 3. helyért: Budapest Old Boys-Mais 50 Portugal HB 17–10.

Végeredmény:

1. Odessa

2. HC Viimsi

3. Budapest Old Boys

4. Mais 50P HB

5. Dabas-Zenta

6. Masters Warszawa

7. Tököl Old Boys

8. Roma Handball

9. Oldi Szczecin Polska

10. Silesia Poland

11. Bochnia Old Boys

12. MAFC-Master Budapest

13. AS Trionfale Roma, 14. Sumy United