Sok még a bizonytalanság Füzesgyarmaton

A pandémia miatt immár több mint egy hónapja kihaltak a hazai labdarúgópályák és stadionok, pedig normál esetben a tavaszi idény derekánál „hasítanának” a csapatok az NB III.-as pontvadászatban. Füzesgyarmaton, a Keleti csoport őszi bajnokánál is csak a pályamunkások tehetik a lábukat a játéktérre, a labdarúgók otthonukban próbálják szinten tartani az erőnlétüket.

Arra a kérdésre, hogy meddig tart a bajnokságok felfüggesztése, illetve lesz-e folytatás, hitelt érdemlően aligha adhat bárki is választ, ettől függetlenül kíváncsiak voltunk rá, a tabella második helyén álló sárréti együttesnél hogyan élik át ezt a szokatlan, roppant nehéz időszakot.

– Minden tekintetben rendhagyó ez az év számunkra is –kezdte elöljáróban Boros Tibor szakmai koordinátor. – Nem tudjuk, hogy mit hoznak a következő hetek, hónapok, a pillanatnyi helyzet azonban túl sok jóval nem kecsegtet bennünket, ha szemügyre vesszük a napi járványügyi statisztikai adatokat. Az élvonalban és a másodosztályban szerda-szombati ritmusban így is elképzelhetőnek tartom az év befejezését, az NB III.-ban azonban teljesen más a helyzet. Mivel a mi szintünkön a csapatok között sok az amatőr alapokon működő, ezért itt csak a hétvégék jöhetnek számításba játéknapként. Ahhoz, hogy a maradék tizenegy fordulót július végéig le lehessen játszani, legkésőbb május elején edzésbe kellene állniuk a játékosoknak, és két-három hetes rögtönzött alapozás után folytatódhatna a küzdelem. A jelenlegi állapotok szerint azonban nem látom reálisnak, hogy ez a határidő tartható, így is egymásba csúszna a két bajnoki év, a csapatok nyári átalakítására sem jutna idő.

A kényszerű holtidőben a gyarmati klub mindenese huzamosabb ideje a következő év előkészítésével van elfoglalva. Ennek szerves részét képezi a licenceljárás. Nem titok, hogy az őszi sikerek folytatásában bízva, az NB II.-es indulási jog megszerzését tűzte ki célul, ami lényegesen összetettebb feladat, mint egy osztállyal lejjebb. Az anyag elkészült, apró szépséghiba viszont, hogy a csapat a tavaszi két játéknapon mindössze egyetlen pontot szerzett, így a vezető pozícióját is át kellett adnia a DEAC-nak.

– Nagy bizonytalanság volt bennem, hogy képes leszek-e összerakni az MLSZ által kért dokumentációt, hiszen ötvenöt pontnak kell megfelelni, az NB III.-ban pedig csak három kritérium volt – tárta fel a részleteket Boros Tibor. – Ehhez képest a szakértő mindent elfogadott, egyetlen utolsó nyilatkozatot kell megtennie a klubnak a licence véglegesítését illetően. Az anyag összeállításában több hónap munkája fekszik, a felkészülés időszakában emiatt is jutott a szokásosnál kevesebb időm a csapatra. Az ebből eredő félelmem sajnos beigazolódott az évkezdésünk során. Az egri találkozó sokkhatását még ma sem hevertem ki. Az ott nyújtott teljesítmény betudható annak, hogy néhány emberünk mélyen a valós tudása alatt játszott, pedig számunkra kiemelten fontos lett volna a három pont, hogy megtarthassuk az első helyünket. Pillanatnyilag csak bizakodni tudunk abban, hogy a pályán dől majd el a bajnoki cím és a feljutás sorsa, így nem kellene a kukába vetnünk ezt az évet!