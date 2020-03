Sok a sérült az orosházi csapatban

Az Orosházi FKSE-Linamar pénteken 19 órától lép pályára az FTC-HungaroControl ellen.

Két hetes szünet után pénteken 19 órától folytatja az NB I.-es küzdelmeket az Orosházi FKSE-Linamar alakulata, mégpedig hazai környezetben, a mezőny egyik legfiatalabb csapata, az FTC-HungaroControl ellen. A 11. helyen álló zöld-sárgák a legutóbbi Eger elleni sikerükkel valamennyire leszakították egyik riválisukat, a Budakalászt a kiesés elleni harcban, és ha nem is teljesen megnyugodva, de lélektanilag könnyebb helyzetben várhatják azt az összecsapást, melynek a fővárosi gárda a favoritja.

A zöld-fehérek közül három játékos, az Európa-bajnokságot is megjárt balátlövő, Nagy Bence, a balszélső Kovacsics Péter és a beálló Debreczeni Dávid is részt vett a hét elején, Budaörsön megtartott válogatott összetartáson. Jó képességű játékosokban nincs hiány az FTC-nél, amelyben Schuch Timuzsin révén egy több világversenyt is megjárt kézilabdázó is megtalálható.

– A mérkőzésen a vendégcsapat a favorit, legfőképpen azért gondolom ezt, mert sajnos több sérült játékosomra ezen a mérkőzésen sem számíthatok. Ettől függetlenül mindent bele fogunk adni, a lehető legjobb játékra törekszünk és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég – nyilatkozta a mérkőzés előtt Ratko Djurkovics, az Orosháza vezetőedzője.

A találkozót az Altmár Kristóf, Horváth Márton kettős vezeti.

Információink szerint már nem tagja az orosházi keretnek a tavaly nyáron igazolt szerb irányító-balátlövő, Igor Mrsulja.