A csabaiak csak az első szettben szorították meg ellenfelüket

A Békéscsaba csak az 1. játszmában tudott felnőni a feladathoz, a folytatásban már egyértelműen a fővárosiak domináltak és abszolút rászolgáltak a győzelemre.

Újpesti TE–Békéscsabai RSE 3:0 (26, 12, 15)

Röplabda Extraliga női mérkőzés, Budapest, 500 néző. V.: Szabó P., Mezőffy. UTE: Lacombe 10, Kojdová 11, Nikics 12, Bagyinka 1, Sánchez 11, Carabali 12. Cs.: Maurer (liberó). Vezetőedző: Kántor Sándor. Békéscsaba: Jerkov, Pekárik 3, Dapic 3, Klaric 10, Bodnár 5, Evans 3. Cs.: Molcsányi (liberó), Sebestyén 3, Bodovics 3, Szedmák 4, Fábián, Glemboczki 2. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:5, 2:9, 9:12, 12:13, 14:14, 16:18, 20:19, 23:22, 25:26. 2. szett: 6:1, 8:3, 12:4, 17:7, 23:11. 3. szett: 5:3, 9:5, 13:6, 17:8, 20:13.

Pekárik pontjaival kezdődött a szombat esti találkozó, a fiatal center ászt érő harmadik, csapata 5. pontja után rögtön időt is kért az újpestiek vezetőedzője. A hazaiaknál Nikics és Sánchez is hosszút ütött, hamar jött az újabb hazai időkérés. Harapós, a szerdai mérkőzés első két szettjében látott Békéscsabára nyomokban sem hasonlító viharsarki gárdát láthattunk a pályán. Ez a harcosság azonban nem tartott túl sokáig. A lilák ugyanis magukra találtak és egy 3:0-s szériával megkezdték a felzárkózást. Ekkor a vendégek trénere kért időt, majd percekkel később ismét így tett, mivel nagyon fogyott az előny. Kojdová pontjával a szett közepén már egyenlő volt az állás. Szoros csata után Lacombe blokkja után immáron hazai kézben volt az előny. Kétszer az UTE jutott játszmalabdához, majd Klaric ászával a BRSE, de Sánchez blokkolása, majd pontos ütése mégis a lilák sikerét jelentette az 1. játszmában.

A 2. szett nyitányaként Nikics szórta meg alaposan a csabaiakat, így 6:1-ről kellett kapaszkodnia a vendégeknek. Elillant a csabaiak első szettben mutatott magabiztossága, az újpestieknél Kojdová és Nikics is egy-egy ásszal rombolta Bodnárék önbizalmát. Carabali újabb eredményes ütése után már tíz volt közte. Kojdová is hozta a formáját, innen már nagyon nehéz vállalkozás lett volna a csabaiaknak visszajönni. A játszma végére Lacombe Zsófia tett pontot.

Sok hibával ugyan, de igyekezett menteni a menthetőt a csabai együttes, bár a 3. játékban is a lilák irányítottak. A vendégek támadásai erőtlenek, ütéseik pontatlanok voltak, és ezúttal is Vasja Samec Lipicer nyúlt először az időkérés eszközéhez. A hazaiak nem nagyon tudtak hibázni, előnyük csak nőtt. Nikicsék meginghatatlanul meneteltek céljuk felé, a csabaiak teljesen széteső csapat benyomását keltették. A játszma hajrájában a hazaiak kissé visszavettek a tempóból, de apró lépésekkel így is haladtak előre, mert vendégoldalon nem akadt olyan játékos, aki hátára tudta volna venni a csapatot. Carabali juttatta játszma-, és mérkőzéslabdához együttesét, majd ő is fejezte be a mérkőzést.

